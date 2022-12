Spécialisé dans le domaine du Data Management, Informatica propose une suite de logiciels dédiés au chargement, à la préparation, à l’intégration et à la gouvernance des données. Plusieurs de ses outils sont désormais intimement intégrés à Redshift, Data Exchange et SageMaker d’AWS.

Informatica propose ses outils en versions on-prem, cloud ou mode hybride. Présent sur l’évènement Re:Invent 2022 d’AWS, l’éditeur a annoncé plusieurs nouveautés portant logiquement sur une intégration poussée avec le cloud d’Amazon et ses services Data. Informatica a mis en avant le fait que des centaines de clients communs aux deux entreprises avait motivé cette démarche.

Destiné à charger des données dans un entrepôt cloud, le logiciel Data Loader d’Informatica est désormais directement intégré dans la console Redshift d’AWS. Cette intégration offre un provisionnement simplifié des données. Il permet aux utilisateurs de charger des données sur AWS à partir de plusieurs sources disparates sans passer par des étapes de nettoyage et de gouvernance potentiellement chronophages. Cette approche cible en particulier des utilisateurs ne possédant pas ou peu de compétences techniques. Informatica met en avant la simplicité et le rapport performance/prix de son Data Loader.

« Traditionnellement, le chargement de données est un cas d’utilisation à grande échelle avec une implication et une gouvernance de l’IT, explique le directeur général d’Informatica, Amit Walia dans un communiqué de presse. Si je suis dans le cadre d’une utilisation départementale, je ne veux pas toute cette complexité. Étant donné que Data Loader est intégré nativement, il est très facile à utiliser et appliquer ».

Autre annonce destinée à faciliter l’accès aux données provenant de sources tierces, Informatica a également intégré son Cloud Data Marketplace à AWS Data Exchange. Ce référentiel centralise et facilite l’accès à plus de 3 000 ensembles jeux de données provenant de plus de 250 fournisseurs. « C’est un moyen d’acheter des données de manière très réglementée« , justifie Amit Walia.

Enfin, dernière annonce, Informatica a intégré sa plateforme de gestion de données INFACore à SageMaker Studio d’AWS. Cet ensemble d’outils est destiné aux data scientists et développeurs pour les aider à entraîner et déployer des applications de machine learning. Ils couvrent tout le cycle de vie d’un modèle ML, de la préparation de la donnée d’apprentissage jusqu’au déploiement final du modèle. Les entreprises peuvent utiliser INFACore pour accéder aux données de n’importe quelle source et les préparer directement sur Amazon SageMaker Studio. Une fois la préparation terminée, les data-scientists, data-engineers et développeurs n’ont pas besoin de changer de plateforme pour poursuivre leurs explorations. Ils peuvent continuer à utiliser SageMaker pour construire, former, régler, déboguer et déployer leurs modèles ML.

« Les investissements stratégiques que nous réalisons pour intégrer la plateforme data cloud d’Informatica sur AWS continueront à favoriser le succès que nous avons rencontré auprès de nos clients communs en les aidant à obtenir des résultats commerciaux positifs grâce à leurs données » conclut Jitesh Ghai, Chief Product Officer chez Informatica.

Dit autrement, comme tous les anciens acteurs de la data désormais présents dans le cloud, Informatica doit aller chercher une partie de la clientèle là où elle est déjà – chez les hyperscalers – en soignant les intégrations.

À lire également :