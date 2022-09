Long au démarrage, SAS ne cesse de rattraper son retard en ouvrant ses solutions aux technologies du cloud. Avec l’annonce de la disponibilité de sa suite analytique Viya sur Microsoft Azure, l’éditeur franchit un nouveau grand pas.

On a beau être un ténor de l’analytique depuis plus de 50 ans, on ne peut pas éternellement reposer sur ses lauriers. C’est probablement ce que SAS a dû se dire en prenant la décision de rendre plateforme analytique Viya disponible sur la marketplace Microsoft Azure, avec une tarification pay-as-you-go.

Pour mémoire, Forrester avait reproché il y a quelques années à SAS son manque d’ouverture, d’adoption du cloud public ou encore des langages de programmation du marché, leur préférant son langage propriétaire. Et, le moins qu’on puisse dire, c’est que l’éditeur a mis les bouchées doubles pour rattraper son retard. Il a coup sur coup annoncé le support de Python, puis de R, ainsi qu’une version de sa plateforme cloud-native SaaS Viya déployable en interne. Pour s’ouvrir à de nouveaux utilisateurs, l’éditeur a également adopté le low code/no code pour permettre au plus grand nombre d’exploiter l’IA embarquée dans Viya.

Aujourd’hui, SAS franchit un nouveau cap en permettant à ses clients d’accéder aux fonctionnalités essentielles d’exploration des données, de machine learning et de déploiement de modèles d’analyse sur Microsoft Azure. Plus concrètement, les entreprises pourront utiliser SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics, SAS Visual Data Mining and Machine Learning, et SAS Model Manager. Pour faciliter l’accès à ses technologies, l’éditeur a également prévu un module de formation exhaustif.

« Nous sommes ravis d’offrir aux clients une nouvelle façon d’accéder à SAS Viya tout en continuant à fournir toutes les fonctionnalités avancées que nos utilisateurs connaissent et apprécient déjà », précise Jim Goodnight, PDG de SAS. « Nous avons passé des décennies à construire la suite analytique la plus complète du marché, avec une IA de nouvelle génération qui couvre le cycle de vie complet de l’analytique. Nous concevons et testons nos logiciels pour qu’ils soient dignes de confiance. Et maintenant, nous mettons tout cela à disposition en quelques clics sur la marketplace Microsoft Azure. »

Somme toute assez logique après l’obtention du prix du Partenaire de l’année 2022 de Microsoft en tant qu’éditeur de logiciels indépendant mondial, cette annonce s’inscrit dans le prolongement du partenariat stratégique entre SAS et Microsoft. Reste à savoir si l’éditeur entend poursuivre son ouverture aux autres clouds publics du marché…