Sur les traces de Snowflake, Informatica se lance dans la monétisation des données. Le spécialiste du data management vient en effet d’annoncer une « Cloud Data Marketplace » pour « faciliter le partage de données, augmenter la productivité, et permettre aux organisations de prendre davantage de décisions éclairées ».

À travers sa marketplace, l’éditeur entend non seulement permettre aux entreprises de partager et acheter des jeux de données mais également d’utiliser des modèles IA. Objectif : faciliter l’intégration de données provenant de n’importe quelle source afin de proposer un gisement d’informations sur lesquelles les entreprises pourront capitaliser pour accélérer la prise de décision. « L’IA et les outils d’analyse sont censés guider l’innovation, mais cela n’est pas possible s’ils manquent de données. Les data scientistes et autres consommateurs de données passent encore une grande partie de leur temps à chercher, classer, et nettoyer des données. Il est clair que les pratiques passées ne seront pas adaptées aux besoins futurs », indique David Corrigan, DG Governance, Quality and Privacy chez Informatica.

Conçue pour tous les profils de consommateurs de données, l’interface de Cloud Data Marketplace se veut avant tout simple avec une « expérience utilisateur de type e-commerce » afin de faciliter la recherche de jeux de données, de modèles IA et d’outils d’analyses répondant à des besoins spécifiques. Lieu d’échange, la Cloud Data Marketplace a aussi pour ambition de concentrer un volume important de données afin de faire gagner du temps aux entreprises en leur évitant de parcourir le Web à la recherche de données. C’est pourquoi Informatica a aussi prévu un ensemble de processus et de fonctionnalités pour sécuriser les données avec des flux automatisés qui permettent d’indiquer précisément les termes du partage et s’assurer que les données sont utilisées « de manière responsable, avec une auditabilité totale sur l’utilisation conforme ».

« Les entreprises doivent faire face aujourd’hui à la difficulté de trouver les bonnes données, de s’assurer qu’elles sont utilisées par les bonnes ressources et qu’elles permettent la prise de décisions fiables.[…] Le service cloud-native d’Informatica s’attaque aux problèmes de fragmentation et de complexité des données par l’automatisation, permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur l’innovation basée sur des données fiables, plutôt que sur la spéculation », estime Stewart Bond, directeur de recherche chez IDC à l’occasion de ce lancement.

Disponible dès maintenant, le service est commercialisé selon une tarification basée sur la consommation.