Informatica, spécialiste de la gestion des données cloud d’entreprises, dévoile à l’occasion de sa conférence annuelle son Intelligent Data Management Cloud (IDMC), aboutissement d’un long voyage vers le cloud de l’offre d’un leader historique de la Data et de sa gouvernance.

IDMC se positionne comme un ensemble d’outils conçu pour aider les entreprises à véritablement innover dans leurs données, depuis tous types de plateforme ou de cloud et dans une grande diversité de configurations. Avec pour objectif que ces fonctionnalités soient accessibles à l’ensemble des collaborateurs, et pas uniquement aux services informatiques.

IDMC est une plateforme cloud native imaginée comme une couche unificatrice au-dessus de l’ensemble des produits de data management qui présente tous les services d’intégration et de data management sous forme d’une plateforme unifiée. L’éditeur la présente comme « la plus moderne, la plus holistique et la plus complète plate-forme de gestion de données de bout en bout du secteur, à la fois basée sur l’intelligence artificielle et sur le cloud« . IDMC s’appuie sur le moteur d’automatisation et d’intelligence artificielle CLAIRE d’Informatica imaginé pour faire parler de grandes volumétries de données.

L’Intelligent Data Management Cloud est disponible via un modèle de tarification basé sur l’usage, ce qui donne aux clients et aux partenaires la possibilité de faire évoluer leur projet cloud en fonction de leur activité. Informatica propose désormais un modèle de service gratuit sur Microsoft Azure pour permettre un accès simplifié et une possibilité d’essai simple.

Scott Holcomb, de Deloitte Consulting, prédit : « Avec la prolifération des données, les entreprises auront besoin d’une plateforme de bout en bout capable de gérer les données, quel que soit l’endroit où elles sont hébergées. En outre, en exploitant l’IA, cette plateforme offre une intelligence des données en temps réel ».

Découvrez Intelligent Data Management Cloud d’Informatica en vidéo :