Les deux constructeurs japonais NEC et Sharp sont partiellement sur les mêmes marchés, plutôt hauts de gamme et professionnels, ciblent les mêmes clients exigeants et sont donc en confrontation permanente notamment sur tout ce qui touche les technologies d’affichage et le marché des moniteurs. Pour remédier à cette situation coûteuse et peu efficace, ils ont décidé de travailler ensemble et créer une Joint Venture combinant NEC Display Solutions et Sharp.

Le rapprochement, qui devrait être effectif au 1er juillet de cette année, passera par la cession de 66% de la filiale de NEC Corporation qui fabrique et commercialise des écran au profit de Sharp pour une valeur d’environ 16,4 millions d’euros. NEC Display Solution a réalisé un chiffre d’affaire en 2019 d’un peu plus de 800 millions d’euros. En intégrant les établissements au Japon, en Chine, Européens et Allemands, l’entreprise emploie environ 950 collaborateurs.

Les produits issus de la nouvelle structure continueront, le cas échéant, à être commercialisés sous la marque NEC.