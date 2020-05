Nexidi, l’éditeur de la suite ERP5 et grand spécialiste du logiciel libre, se positionne, toujours dans la même démarche, sur le marché du cloud et du edge computing en 4G/5G, en partenariat avec Amarisoft pour la partie radio. La nouvelle entité créée, Rapid.Space, entend faire valoir la grande liberté dont disposeront ses clients via la mise en œuvre de programmes open source mais également par des tarifs annoncés de 2 à 20 fois moins élevés que ceux pratiqués par la concurrence.

Rapid.Space est une plate-forme neutre permettant d’exploiter des réseaux 4G ou 5G, en s’appuyant sur les technologies de virtualisation radio. Ce service garantit l’absence de backdoor par un accès intégral au code source.

C’est à la fois un service de cloud réversible et duplicable, et un service de mobile edge computing (MEC). Il propose des « gros » serveurs avec des disques rapides et du réseau à 10 Gbps dédiés à l’exploitation d’infrastructures, centralisées ou réparties, publiques ou privées, partageant une même fréquence pour la 4G et la 5G.

Rapid.Space utilise du matériel ouvert et recyclé associé à du logiciel libre pour couvrir 100% des services y compris l’utilisation pour la facturation et la gestion des comptes comme pour les couches d’exécution les plus basses avec l’emploi de LinuxBoot plutôt que de BIOS propriétaires.

Rapid.Space repose sur SlapOS, KVM, BuildOut, Re6st, Babel, Apache, Rdiff-backup, MariaDB, PostgréSQL, Neo, et bien évidemment ERP5.

En complément de son installation en Europe (France, Allemagne, Suède, Pays-Bas), l’entreprise offre une présence en Chine et propose ainsi des accès rapides sur l’ensemble de la planète. Rapid.Space intègre un CDN mondial associé à un DNS et un réseau en IP V6 avec minimisation de latence.

En qualifiant son offre de « Hyper Open », Jean-Paul Smets, fondateur de l’entreprise et PDG de Nexedi, insiste sur la particularité des services proposés : « S’il existe des logiciels libres de virtualisation ou des logiciels libres traitant d’aspects techniques comme l’orchestration, seul Rapid.Space propose aujourd’hui un service de cloud complet, auditable et reproductible, c’est-à-dire dont tous les logiciels, les matériels et les procédures de gestion sont libres ».

