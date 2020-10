Chaque semaine, InformatiqueNews accueille un acteur de l’univers informatique pour discuter de son actualité du moment et des grandes tendances de l’IT. Une semaine avant le début des Assises de la Sécurité, nous accueillons Tanguy de Coatpont, Général Manager France et North-West-Central Africa de Kaspersky.

Fondé en 1997 par Eugène Kaspersky, l’éditeur de solutions de cybersécurité Kaspersky est un des grands acteurs du marché. Aussi connu dans l’univers du grand public que dans celui de l’entreprise, l’éditeur est réputé pour la technicité de ses boucliers, pour son expertise en matière de « Threat Intelligence » et pour les fréquentes découvertes des analystes de Kaspersky Lab.

Le large portefeuille de solutions de sécurité de Kaspersky comprend la protection avancée des terminaux ainsi que des solutions et services de sécurité dédiés afin de lutter contre les menaces digitales sophistiquées et en constante évolution qui visent les entreprises, les infrastructures critiques, les autorités publiques et les particuliers à travers le monde.

Les technologies de Kaspersky aident plus de 400 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises à protéger leur vie privée, leur patrimoine informationnel et leur infrastructure.

Tanguy de Coatpont, Général Manager de Kaspersky France, également responsable des zones Nord, Ouest et Centre d’Afrique pour Kaspersky, est notre invité de la semaine.

 

Tanguy de Coatpont revient avec Guy Hervier sur le danger que constituent les Ransomwares qui ont paralysé tant d’entreprises françaises et internationales ces derniers mois et dont la chaîne d’hôpitaux UHS a été la victime, la semaine dernière, entraînant le décès d’un patient. Tanguy de Coatpont explique pourquoi il est essentiel que les entreprises se préparent à de telles attaques ciblées. Il évoque également comment les entreprises peuvent se protéger des cyberincidents liés aux erreurs humaines, aux attaques DDoS, et il revient sur la sécurité des clouds.

Le responsable de Kaspersky France explique également sur comment sa société s’est adaptée à la crise sanitaire, économique et organisationnelle liée au Covid-19.

Il évoque également le portfolio étendu de solutions et services de Kaspersky et les spécificités d’un éditeur qui reste l’un des seuls, si ce n’est le seul, acteur majeur de la cybersécurité à demeurer une entreprise privée (non présente en bourse) et toujours majoritairement détenue par son fondateur.

Enfin, Tanguy de Coatpont revient sur le bannissement de Kaspersky des systèmes de l’administration américaine en 2017, son impact sur l’image de l’éditeur, les conséquences liées aux origines russes de l’éditeur et l’approche de transparence totale mise en œuvre depuis bientôt deux ans. Les grandes entreprises et les autorités gouvernementales peuvent en effet venir auditer les codes sources de toutes les solutions Kaspersky et s’assurer de la cohérence des phases de compilation et de mises à jour. Il revient aussi sur la participation active de Kaspersky au sein de l’écosystème français et européen de la cybersécurité.