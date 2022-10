Un an après le rachat d’OneLogin, One Identity enrichit deux modules phares de sa plateforme de gestion de la sécurité d’identité unifiée avec des fonctionnalités du spécialiste CIAM (Customer Identity and Access Management).

Plus de la moitié des entreprises utilisent plus de 25 systèmes différents pour gérer les droits d’accès et plus d’une entreprise sur cinq en utilisent plus de 100 ! Silotée, fragmentée, la gestion des identités devient un véritable casse-tête pour les responsables de la sécurité informatique : plus de la moitié d’entre eux (51%) s’inquiètent du manque de visibilité sur « qui accède à quoi ». Tirés d’une étude réalisée en fin d’année dernière par One Identity auprès de 1009 responsables de la sécurité informatique à travers le monde, ces chiffres sont d’autant plus inquiétants que 85% des entreprises estiment que leurs collaborateurs ont plus de droits qu’ils n’en ont réellement besoin. Autant dire qu’elles ouvrent de véritables boulevards aux attaques par vol d’identité !

Spécialiste de la sécurité d’identité unifiée, One Identity vient de renforcer sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités afin de prendre en compte cette situation pour le moins déconcertante. Fort du rachat de OneLogin en octobre 2021, l’éditeur a notamment enrichi Safeguard for Privileged Passwords 7.0 LTS de l’authentification multifacteur (MFA) héritée de OneLogin. Il a aussi doté son outil de gestion des accès à privilèges d’une interface Web afin de simplifier le travail des administrateurs : ils peuvent désormais accéder depuis n’importe où à la plateforme avec un navigateur et configurer des workflows.

Parallèlement, One Identity a étendu le support de sa solution de gouvernance des identités et des habilitations (Identity Manager 9.0 LTS) à 3 ans et propose désormais la possibilité d’utiliser Azure SQL comme base de données principale. Au passage, l’éditeur a également renforcé l’intégration de sa plateforme à celle d’OneLogin.

« Nous avons observé les difficultés auxquelles nos clients sont confrontés avec l’augmentation des attaques basées sur l’identité. La mise à jour des composants essentiels de notre plateforme unifiée de sécurité des identités aidera nos clients à limiter les failles de vulnérabilité de leurs systèmes, en améliorant la visibilité et le contrôle des accès », indique Mark Logan, PDG de One Identity.