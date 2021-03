Déjà connu pour ses occurrences lyonnaises, le salon Sido dédié à la convergence IoT, IA, Robotique et XR se duplique à Paris en novembre prochain (les 9 et 10), au Palais des Congrès. Une édition parisienne qui sera enrichie d’un nouvel événement.

En effet, cette première édition dans la capitale sera aussi l’occasion d’assister à l’Open Source Expérience, qui a pour ambition de réunir la communauté européenne de l’Open Source avec une nouvelle dynamique impulsée par l’organisateur 656 Editions.

Perçu comme un atout de l’industrie numérique européenne, l’Open Source est présent dans tous les secteurs industriels pour lesquels il constitue un puissant accélérateur d’innovation et un moteur de transformation digitale. Ses briques technologiques se retrouvent partout et servent les enjeux de transformation numérique, notamment liés aux défis sociétaux et environnementaux.

Open Source Expérience mettra en avant ces innovations technologiques et le dynamisme économique des solutions Open Source. Il mobilisera et valorisera les différents écosystèmes qui interagissent aux échelles régionale, nationale et européenne (notamment britanniques et allemandes).

Un « Call for Proposals » dédié à l’évènement sera lancé en avril 2021 autour de 12 thématiques : Open Hardware, Cyber, Gouvernance / Stratégie, AI / Robotique, Open Science, Open Data / Interopérabilité, Cloud / Devops, Big Data / Data visualisation, IoT / Smart City / Industry 4.0, Full stack, Modèles économiques, Business Apps.