OpenText, spécialiste canadien des documents et données numériques, lance une offre cloud destinées à sécuriser les applications et les accès aux informations. Sa nouvelle offre dénommée « BrightCloud Cloud Service Intelligence » s’appuie sur la puissance de la plateforme BrightCloud Threat Intelligence pour permettre aux CASB et autres fournisseurs de services de sécurité d’appliquer des règles de sécurité centrées sur les données et de prévenir des interactions indésirables avec les services clouds et les applications.

Constituée de 3 modules « Cloud Application Classification », « Cloud Application Function » et « Cloud Application Reputation », la suite s’appuie sur une plateforme de Machine Learning de 6ème génération. Bright Cloud Service Intelligence identifie, classifie et autorise ou bloque les applications en fonction de la classification, des fonctionnalités et du score de réputation, dans un objectif de sécurisation mais également de conformité.

Le service fournit également des informations sur les usages que font les utilisateurs et permet de détecter les comportements informatiques anormaux.

BrightCloud Cloud Service Intelligence est vendu aux prestataires de solutions de sécurité et technologiques sous la forme d’un service autonome, via l’API BrightCloud Threat Intelligence.

Muhi Majzoub, CPO, précise : « Les pratiques et les outils modernes des utilisateurs ainsi que le télétravail exigent un niveau accru de visibilité en temps réel. C’est pourquoi une veille des menaces en temps réel est intégrée à cette nouvelle solution cloud, exploitant plus de dix années d’innovation à la pointe de l’IA et du ML ».