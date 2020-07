La télémédecine a pris un véritable tournant avec la crise sanitaire. Depuis que la distanciation sociale est devenue la règle, de plus en plus de patients privilégient les consultations à distance.

De leur côté, les chercheurs courent après la puissance de calcul pour identifier les molécules prometteuses capables de lutter contre ce virus, mais aussi bien d’autres maladies.

Dit autrement, le marché de la santé offre des perspectives juteuses pour l’IT et notamment pour les prestataires de cloud qui ne demandent pas mieux que d’héberger toutes ces nouvelles applications de santé qui ont commencé à se développer ces dernières années.

Après Microsoft, IBM Cloud ou encore AWS, c’est au tour d’Oracle de rejoindre le clan très prisé des prestataires certifiés HDS (Hébergeur de Données de Santé).

Réalisé par Ernst & Young CertifyPoint, l’audit, et la certification qui en résulte, garantit non seulement une sécurité conforme à la réglementation française, mais également un niveau de confiance, de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité des données stockées dans les datacenters d’Oracle.

La certification délivrée vaut pour l’ensemble des 23 régions commerciales couvertes par Oracle, dont celles situées en Europe.

« La certification HDS s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développer l’offre Cloud d’Oracle en France et particulièrement dans le secteur de la Santé ou nos technologies sont déjà très présentes », déclare Karine Picard, Directrice Générale d’Oracle France. […] Cette nouvelle certification, attribuée par un organisme indépendant, est un réel gage de confiance et de sécurité vis-à-vis de nos solutions. Elle vient en complément des nombreuses certifications que nous avons déjà à travers le monde ».