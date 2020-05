Le spécialiste européen du cloud OVHcloud ouvre une place de marché où les éditeurs pourront proposer leurs solutions à leurs client potentiels, entreprises bien sûr mais également particuliers.

Une trentaine de partenaires ont déjà rejoint l’OVHcloud Marketplace pour y proposer leurs solutions clés-en-main. Outre des suites collaboratives (Worteks, Whaller, XWiki, Talkspirit, …) ou de services dédiés aux professionnels (DigDash, Je Pilote, Orderly, Manatel, Numen Services, Eolia Software, YouSign, …), la plateforme propose des solutions de cybersécurité (Altospam, Bodyguard, Mailinblack, Nucleon, Soteria Lab, v6Protect, …), de création de sites web (Sarbacane, Shop Application, Squadata, Mise sur Orbite, …), de communications en entreprise (Jamespot, Shadline, EasyBroadcast, …) et tout ce qui est indispensable à la réussite digitale.

Toujours dans la démarche d’un meilleur service à coût raisonnable, OVHcloud garanti des transactions sans frais cachés et à prix étudiés puisque l’entreprise ne prélève aucune commission et limite les frais de transaction à hauteur de 3% pour couvrir les frais de gestion de la plateforme. En outre, OVHcloud n’impose aucune clause d’exclusivité.

Michel Paulin, DG de l’entreprise, explique que « cette place de marché forme l’un des piliers de notre stratégie d’un écosystème juste et profitable à tous. C’est également un moyen supplémentaire de soutenir l’innovation et valoriser l’émergence d’un écosystème autour des acteurs européens du Numérique et de leurs valeurs ».

Détail qui a son importance, l’OVHcloud Marketplace expose et présente des solutions labellisées ‘Open Trusted Cloud’. Autrement dit, les applications proposées répondent à la charte du programme éponyme créé par OVHcloud et qui garantit une réversibilité des données, un respect du RGPD, et un cloud ouvert.