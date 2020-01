Le groupe aux 30 datacenters (12 sites sur 4 continents) annonce 3 nouvelles offres spécialement dédiées aux gamers, ou aux entreprises qui ont besoin de puissance. Déclinées de Game 1 à Game 3, elles intègrent respectivement les versions Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3800X et enfin le modèle Ryzen 9.

Disponible dès à présent en France et aux USA pour le premier et le deuxième niveau, l’offre sera progressivement étendue au Canada et en Europe pour Game 2. Il faudra attendre encore quelques semaines pour voir arriver Game 3, en France.

Les 3 nouvelles solutions sont proposées avec les avantages propres à OVHCloud, qui dispose d’un réseau mondial en propre d’une capacité de 20 Tbp/s : mémoire ECC, IPMI/KVM, bande passante publique jusqu’à 1 Gbp/s, trafic illimité, protection anti-DDoS Game unique au monde.

Sans oublier la technologie de refroidissement sans climatisation développée en interne et déployée dans tous les centres de données. Une particularité technologique qui peut sembler peu pertinente voire anecdotique mais qui à l’heure de Greta Thunberg et d’une certaine prise de conscience climatique peut être un avantage concurrentiel. Après tout, on peut aimer jouer en ligne et se préoccuper de l’avenir de la planète.