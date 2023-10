Oxalys, spécialiste de la digitalisation des achats et des dépenses, annonce l’acquisition de IA-BTP, un acteur incontournable de la gestion des données d’achats de la filière BTP.

Cette annonce intervient moins d’un an après l’acquisition de la société COBuy qui a permis à Oxalys d’élargir son offre à la maîtrise des achats industriels et de la qualité fournisseurs pour des marchés exigeants comme l’agroalimentaire, l’automobile ou encore l’aéronautique. Désormais, Oxalys étend son leadership dans le secteur du BTP et confirme sa place de référent sur le marché de la digitalisation des achats dédiées aux PME/ETI.

IA-BTP accélère son développement et rejoint le groupe Oxalys

Arrivé à un moment charnière de la stratégie de croissance d’IA-BPT, Oxalys lui apporte les moyens financiers et technologiques pour servir ses ambitions.

Créée en 2018 sur Marseille par Saïd Abidi et réunissant une équipe de Data Scientists, IA-BTP a su se positionner en quelques années comme un partenaire central des professionnels du BTP pour les accompagner dans leur transformation digitale. L’entreprise a notamment lancé le premier « Robot Achat » dédié aux PME du secteur. Son objectif est de simplifier la vie des entreprises pour qu’elles se concentrent sur leur cœur de métier. À ce jour, plus de 150 entreprises font déjà confiance à IA-BTP.

IA-BTP devient une Business Unit d’Oxalys dirigée par Saïd ABIDI

Oxalys élargit donc son offre sur le segment du BTP et s’affirme aujourd’hui comme le leader de la digitalisation des achats dans les organisations de taille intermédiaire. Il sera ainsi possible pour le nouvel ensemble de proposer un portefeuille varié pour digitaliser les achats des sociétés du BTP (qu’elles aient ou non un service achat). De plus, en intégrant le groupe Oxalys, IA-BTP accédera à de nombreuses ressources qui lui permettront de lancer en continu de nouvelles fonctionnalités.

Pierre Joudiou chez Oxalys « Nous ambitionnons de réunir un panel cohérent de solutions de digitalisation des achats à destination des PME et ETI. IA-BTP qui justifie d’une approche basée sur la gestion de la donnée et d’une réelle expertise sectorielle va nous permettre d’accélérer notre croissance sur un marché en pleine transformation numérique. En conjuguant la solution d’Oxalys aux capacités d’analyse de la donnée d’IA-BTP, le groupe Oxalys est donc en mesure de renforcer son avantage concurrentiel et de devenir la référence de son marché en France et en Europe où la société est déjà implantée. »

Saïd Abidi chez IA-BTP « Nous sommes fiers de rejoindre le groupe Oxalys avec qui nous partageons les mêmes valeurs de qualité, d’expertise et d’innovations. Ce rapprochement va permettre à nos clients du secteur du BTP d’accéder à de nouveaux outils générateurs de productivité pour leurs équipes achats. »