Oxalys, spécialiste de la digitalisation des achats et des dépenses, investit pour renforcer ses équipes et recrute 20 nouveaux talents. Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une forte croissance organique du groupe et de l’acquisition des entreprises COBuy et IA BTP.

Déployé dans 35 pays dans le monde, Oxalys, spécialiste de la digitalisation des achats et des dépenses, est le partenaire privilégié des PME , ETI et des organisations publiques. Ses solutions permettent de digitaliser l’intégralité du processus achats et engagements : Sourcing et Contrats, Approvisionnements et Factures, Relations Fournisseurs et Pilotage Achats. Oxalys se distingue par ses solutions configurables et évolutives ainsi que par son accompagnement client basé sur la proximité et l’agilité, adaptable à la culture de l’entreprise. L’objectif est de permettre à toute organisation, privée ou publique, de réussir facilement la digitalisation de ses achats. À ce jour, plus de cent clients utilisent les solutions d’Oxalys.

Au regard de ces éléments et de la montée en puissance des projets de transformation digitale de la fonction achats, Oxalys souhaite recruter différents experts pour lancer de nouvelles offres, mener à bien les projets qui lui sont confiés et renforcer sa qualité de service.

Travailler chez Oxalys est l’opportunité de rejoindre une entreprise solide, en croissance et qui permet à ses talents d’évoluer en continu au sein de son organisation. Ces différents éléments permettent de se projeter dans l’ensemble des sociétés et activités du groupe. https://www.oxalys.fr – https://www.cobuy-solutions.com – https://iabtp.fr . Très attentif à la qualité des missions confiées à ses équipes et aux conditions de travail proposées, l’éditeur investit en continu pour se positionner parmi les acteurs les plus attractifs de son marché.

Quelques postes proposés:

– Développeur

– Testeur QA – Logiciel Achats

– Commercial

– Data Scientist

– Consultant

Plus d’informations sur : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/groupe-oxalys/jobs

Laurent Guillot, Directeur Général chez Oxalys « Nous sommes fiers d’annoncer cette campagne de recrutement qui va nous permettre de recruter de nouveaux talents et de mener à bien notre stratégie d’expansion en France et en Europe notamment. Nous offrons à nos futures recrues l’occasion de participer à un projet fédérateur pour une entreprise qui a su révolutionner son marché et permettre aux PME, ETI et acteurs du service public d’utiliser des solutions digitales innovantes et industrielles pour piloter de bout en bout leurs processus achats. »