C’est la news insolite du jour… Mais elle illustre à merveille les défis de cybersécurité de l’IoT. Une cyberattaque DDoS menée contre un site Web Suisse s’est appuyée sur plus de 3 millions de brosses à dents connectées…

Les objets connectés transforment notre quotidien à tous… Y compris aux RSSI, mais d’une autre façon. Car les objets connectés, aussi innocents qu’il puisse paraître, ne sont pas passifs. C’est même tout l’inverse. Ils sont dotés d’un minimum d’intelligence et de connectivité qui peuvent être détournées de leur usage d’origine. C’est ainsi qu’ils peuvent être compromis et se transformer en arme pour paralyser l’activité d’une entreprise ou d’une organisation.

Depuis plusieurs années, les exemples d’objets ainsi détournés de leur fonction première pour servir les sombres desseins des cyberattaquants se multiplient. On l’a vu avec les Webcams, avec les box multimédias, avec les routeurs et box des opérateurs, avec les écrans connectés, etc. Des appareils dont les vulnérabilités ont été exploitées pour de l’espionnage ou mener des attaques par déni de services.

Mais c’est la première fois qu’une cyberattaque met en œuvre des… brosses à dents !

Selon le rapport de Aargauer Zeitung, plus de 3 millions de brosses à dents connectées ont été compromises et enrôlées dans un botnet pour mener des attaques DDoS. Une attaque découverte par les équipes de recherche Suisse de Fortinet. Même si certains experts en cybersécurité mettent en doute le nombre réel de brosses à dents infectées, personne ne remet en cause la réalité de l’attaque et la possibilité de détourner ainsi un objet du quotidien.

D’ailleurs, un récent rapport de Netscout s’inquiétait mi-janvier de pics massifs de dispositifs compromis effectuant des scans quotidiens du réseau mondial, pics trahissant un regain d’activité des botnets malveillants en quête de vulnérabilités et voies d’attaques.

Dans le cadre des brosses à dents connectées, dont la marque n’a pas été divulguée, c’est une vulnérabilité dans leur code Java interne qui a été exploitée pour compromettre les appareils et les intégrer dans un botnet. Ce botnet a ensuite été utilisé pour mener une attaque DDoS massive contre un service en Suisse.

L’anecdote est une nouvelle piqure de rappel sur les risques induits par l’IoT et la nécessité de les protéger. Tout objet vulnérable constitue une porte d’entrée sur le réseau auquel il est connecté et tout objet vulnérable connecté à Internet peut être perverti à des fins malveillantes. Or trop de ces appareils, par négligence, par manque de temps, par limitation de ressources, par pression du « Go To Market », se révèlent peu ou pas sécurisés.

Cette attaque remet ainsi en perspective l’importance de la sécurité dès la conception (security by design) mais aussi de la mise en œuvre de bonnes pratiques permettant de détecter les modifications comportementales, de repérer les modifications de code, d’administrer les mises à jour de ces appareils. Elle doit encourager davantage les entreprises qui produisent de tels objets connectés à s’intéresser aux plateformes de sécurisation de l’IoT telles qu’AWS IoT Device Defender, Azure Sphere, Medigate XIot, Quarkslab QShield, etc. Elle remet aussi en perspective l’importance de certifications comme l’EUCC et le cyberscore.

À lire également :