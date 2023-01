IDC a mené une étude pour le compte de Kyndryl sur la maturité des entreprises françaises en matière d’Edge et d’IoT traçant au passage un paysage des déploiements IoT.

Menée pour Kyndryl auprès d’une centaine de décideurs, IT et métier à parité, une nouvelle étude d’IDC dresse un panorama des projets IoT en Franxce. Les entreprises interrogées comptaient plus de 500 salariés et représentaient les secteurs de l’industrie, des transports, de la construction, des utilities et du commerce, de détail ou de gros. Plus d’une dizaine d’entretiens qualitatifs complètent également cette enquête.

Premier constat global, si la plupart des entreprises se sont penchées sur le sujet et envisagent à minima de tester l’intérêt des projets IoT, seules 20 % ont déployé et industrialisé des projets pour l’instant. Toutefois, 24% des entreprises annoncent avoir également déployé à échelles limitées des projets IoT.

Sans surprise, la plupart des projets en production automatisent des activités liées à la gestion des stocks, des inventaires, optimisent la production ou encore, facilitent la traçabilité des composants.

L’étude zoome plus particulièrement sur le secteur de la supply chain et de la production. Crise du Covid oblige, le pourcentage d’entreprises ayant déployé des projets d’exploitation des données issues de la supply chain montent à 33 % et seules 9 % d’entre elles ne réfléchissent pas à d’approches IoT.

Dans le détail, la robotisation de tâches et l’automatisation de recommandations aux opérateurs sont déjà avancées. Plus surprenant, les smart grids et les drones restent très peu utilisés. Et les innovations autour des Jumeaux numériques restent encore mal comprises et intégrées.

Conséquence logique, environ la moitié des entreprises ont prévu d’augmenter les budgets attribués à l’IoT dans les deux années à venir. Seules 5 % vont les baisser.

Du Edge Computing pour servir l’IoT

L’étude a également demandé aux répondants les prévisions en termes de cloud et d’Edge pour ces projets. 42 % veulent centraliser les infrastructures et 46 % maintenir un équilibre entre environnement global et local. Cette volonté de garder des infrastructures locales, sur les sites de production et de logistiques tient à plusieurs raisons. Un tiers des entreprises redoutent des défaillances de la couverture réseau et un quart une réponse défaillante aux applications « temps réel ». Malgré ces craintes, seulement 14 % des entreprises ont largement déployé de l’Edge aujourd’hui.

Au final, l’étude dresse un panorama contrasté avec une progression certaines des projets IoT et de l’Edge mais tempérée par des problématiques réseaux notamment. Il sera intéressant de voir comment 5G et Wi-Fi 7 sont susceptibles, à l’avenir, d’influencer l’adoption de l’IoT.

