Connue jusqu’ici pour sa plateforme « on-premise » open source, la startup montpelliéraine lance une plateforme PaaS « low code » dédiée à l’IoT.

En matière d’IoT, la France n’est pas franchement en avance. Seulement 22% des entreprises françaises en ont déployé alors que la moyenne européenne est à 29%. Néanmoins, la France compte déjà plus de 13 milliards d’objets IoT connectés.

La French Tech française dispose d’une startup montpellieraine spécialisée dans les problématiques de déploiement, gestion et programmation des IoT. Elle a développé un SDK en open source qui simplifie et uniformise le pilotage des IoT et la gestion/visualisation de leurs données. Extensible, cette plateforme privilégie une approche « Low Code » et s’appuie sur une multitude de « plugin métiers » pour adresser les problèmes de temps-réel, de geofencing, d’interopérabilité, de moteurs de règles métier, etc.

Kuzzle annonce le lancement de « Kuzzle PaaS » une déclinaison en plateforme as a service de sa solution de pilotage et gestion des IoT. Il suffit ainsi de quelques clics et quelques minutes pour accéder à toute la puissance de Kuzzle IoT sans avoir à en gérer l’infrastructure. Kuzzle garantit que chaque instance est déployée et configurée pour des performances optimales, de la haute disponibilité et de la scalabilité à la demande. L’offre est élastique, flexible et sans engagement.

L’offre de base est facturée 80 € HT par mois et couvre jusqu’à 5 capteurs. Elle comprend un espace de stockage de 20 Go pour vos données et vos applications IoT. Au-delà de 5 capteurs, Kuzzle vous invite à demander un devis. Et bien évidemment, il s’agit d’une offre « souveraine » avec des datacenters situés en France.

