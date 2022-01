Paessler renforce encore sa présence dans l’univers IoT/IIoT en rejoignant deux alliances clés en matière de connectivité des objets et de réseau LPWAN.

L’éditeur Paessler est principalement connu pour son logiciel de supervision des réseaux et infrastructures IT, PRTG Network Monitor. La force de la solution a toujours résidé dans sa capacité à découvrir les actifs connectés et à surveiller leur comportement. Des qualités qui en ont rapidement fait un outil clé dans l’univers de l’IoT et de la supervision de centaines ou milliers d’objets et capteurs déployés à travers de différents sites. Un atout que Paessler a su fructifier en multipliant les connecteurs et en s’ouvrant à l’univers industriel des réseaux OT et de l’IIoT. Sa solution prend notamment en compte les technologies LPWAN (Low Power Wide Area Network). Par ailleurs, en appui sur sa maîtrise des réseaux IoT, Paessler a lancé en 2021 sa première solution verticale en mode SaaS, Paessler Building Monitor, pour superviser 24H24 des bâtiments.

Il y a quelques années, Paessler avait déjà signé un partenariat avec la société française Sigfox, un des pionniers des LPWAN. L’éditeur annonce aujourd’hui ajouter deux nouveaux partenaires clés dans ce domaine : les alliances LoRa et Mioty. Deux alliances concurrentes, spécialisées sur les méthodes de transmission sans fil à très faible consommation d’énergie.

Ces partenariats visent bien évidemment à renforcer le positionnement de Paessler sur les marchés IoT et IIoT mais aussi à étendre et enrichir les capacités de supervision et d’automatisation de gestion des dispositifs connectés en LPWAN quelle que soit la technologie de connexion sous-jacente.

Ainsi, l’objectif avoué, est de pouvoir offrir aux entreprises clientes de ces technologies :

– Une surveillance simple et rentable des états et de la disponibilité au sein des environnements IoT m

– Une vision claire des données, des systèmes d’alertes et des rapports d’activités sophistiqués

– Une mise en œuvre rapide et abordable grâce à une standardisation poussée et un support uniforme d’un large éventail de protocoles et de technologies.

« Les domaines de l’IoT et l’industrie 4.0 en particulier exigent des solutions de supervision capables de supporter les différents standards et de rendre la supervision aussi simple que possible », explique Helmut Binder, CEO de Paessler AG. « À travers ces nouvelles alliances, nous élevons encore davantage la qualité de nos solutions dans le domaine des objets connectés afin d’offrir à nos utilisateurs des avantages déterminants dans la supervision de leurs IoT. »