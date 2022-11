Il y a un an, presque jour pour jour, Kyndryl se séparait d’IBM pour vivre sa vie en toute autonomie. Pour évoquer cette première année, Philippe Roncati, Président de Kyndryl France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

L’ancienne division d’infogérance de Big Blue a connu une première année mouvementée avec beaucoup d’annonces de partenariats forts notamment avec les grands clouds et les acteurs des infrastructures IT mais aussi avec des résultats financiers compliqués avec pour le troisième trimestre 2022 un CA de 4,2 milliards de dollars en baisse de 8% mais avec des pertes divisées par 2 (281 millions de dollars).

La stratégie de l’entreprise – qui a fait de la cyber-résilience son cheval de bataille – se focalise sur 3 piliers : les alliances, la livraison avancée grâce à l’automatisation et les comptes clients. Parallèlement, elle se construit son propre portfolio de services tels que Kyndryl Bridge, Kyndryl Consult et Kyndryl Vital.

Pour revenir sur ces nouvelles offres mais surtout faire un point d’étape après une année en autonomie, Guy Hervier a invité sur le plateau de l’invité de la semaine Philippe Roncati, Président de Kyndryl France. Avec lui, il revient sur les résultats de Kyndryl, les ambitions de l’entreprise, ses défis, mais aussi sur le changement de culture et sur la liberté d’action acquise qui permet à Kyndryl de s’inventer un écosystème plus riche et varié loin de l’influence d’IBM.



