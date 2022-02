Microsoft, VMware, Google Cloud… et désormais AWS… A peine trois mois après le split, la spin-off d’IBM Kyndryl a signé des partenariats stratégiques avec tous les grands acteurs du Cloud. Un bon moyen de démontrer son indépendance tout en modernisant son image… Un moyen surtout de se réinventer et de s’imposer comme un partenaire multicloud de la transformation des entreprises.

Née du split des activités d’infogérance d’IBM, Kyndryl modernise son approche des services d’infrastructure pour aider ses clients – souvent historiques – dans leur adoption du cloud et de l’innovation.

La spin-off d’IBM doit s’inventer un futur sans IBM. Si les deux entreprises conservent des liens historiques et stratégiques, Kyndryl veille désormais à s’émanciper aussi vite que possible et à moderniser son image. Avec une priorité : renforcer et par la même occasion diversifier son écosystème de partenaires. « L’écosystème doit être le levier sur lequel s’appuyer pour servir nos clients », expliquait récemment Philippe Roncati, de DG de Kyndryl France à nos confrères d’IT for Business.

Kyndryl en quête de nouveaux partenaires…

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entreprise se montre dynamique et prompte à multiplier des partenariats « forts » avec les acteurs clés de l’univers des services d’infrastructure.

En novembre dernier, Kyndryl annonçait un partenariat avec Microsoft et la création d’un laboratoire de co-innovation pour créer et déployer des solutions cloud sur Azure. Ce partenariat à long terme voit les deux entreprises commercialiser ensemble « des solutions de pointe construites autour du cloud Microsoft permettant d’accélérer l’adoption du cloud hybride, de moderniser les applications et les processus, de soutenir les workloads critiques et de permettre aux clients de vivre de nouvelles expériences de travail » selon les termes de l’annonce.

Peu après, Kyndryl annonçait un autre partenariat avec VMware autour de la modernisation des applications et l’adoption de services multicloud. L’idée est notamment de combiner les plateformes VMware (notamment VMware Tanzu) aux services managés de Kyndryl.

En décembre, Kyndryl annonçait un partenariat similaire avec Google Cloud. Objectif, former les spécialistes Cloud de Kyndryl à l’univers GCP afin d’obtenir plus de 5000 certifications Google Cloud et permettre un accompagnement des entreprises dans leur transformation en s’appuyant sur les solutions de données, d’analyse et d’IA de Google Cloud.

Accélérant ses partenariats stratégiques, Kyndryl annonçait fin janvier 2022 un partenariat avec Pure Storage. La spin-off d’IBM va renforcer ses compétences sur l’offre du spécialiste des baies full-flash et fournir des logiciels et matériels Pure Storage auprès de 4 000 clients communs. « Notre alliance avec Pure Storage peut aider les clients à identifier et à tirer parti de nouvelles façons de gérer, sécuriser et analyser leurs données professionnelles multicloud critiques » expliquait alors Stephen Leonard, le directeur alliances et partenariats de Kyndryl.

Un nouveau partenariat avec AWS

Cette semaine, Kyndryl, qui se présente comme « le plus grand fournisseur de services d’infrastructure informatique au monde », annonce sans surprise la signature d’un partenariat stratégique avec AWS. Celui-ci couvre différents axes.

Premièrement, Kyndryl prévoit de mettre en place sa propre infrastructure dans le cloud, en s’appuyant sur AWS comme fournisseur de cloud privilégié.

Deuxièmement, Kyndryl et AWS vont créer un centre d’excellence Cloud commun afin de développer des solutions conjointes, notamment des services pour les infrastructures critiques, le Mainframe, l’edge computing et les ERP. Il s’agit pour les deux entreprises « de mettre en place une practice AWS globale avec les compétences, les services et l’expertise nécessaires pour offrir une expérience client optimale » comme l’expliquent les responsables de Kyndryl.

Troisièmement, Kyndryl rebondit sur son partenariat VMware pour annoncer un accélérateur « VMware Accelerator for AWS » dont le rôle est d’offrir une expertise approfondie et des solutions personnalisées à même d’aider les grandes entreprises à migrer leurs workloads VMware dans le cloud.

« Notre capacité à explorer librement et à libérer les avantages combinés des services de cloud AWS avec les services gérés et l’expertise approfondie de Kyndryl spécifiques à l’industrie offrira un niveau de connaissance et d’innovation sans précédent » explique Martin Schroeter, président-directeur général de Kyndryl. « Ensemble, nous allons investir dans l’expertise de Kyndryl sur AWS pour aider les entreprises à se moderniser, à innover et à être compétitives. ». Des milliers d’experts certifiés AWS seront formés au travers de ce partenariat.

En multipliant ainsi les partenariats stratégiques avec tous les grands clouds, Kyndryl veut accélérer sa propre transformation et changer son image de « spin-off d’IBM » afin d’apparaître désormais comme une ESN majeure, indépendante, forte de quelque 90 000 employés œuvrant pour plus de 4 000 clients dans le monde, dont 75% des entreprises du classement Fortune 100. Avec ces annonces à répétition, l’aspect marketing du challenge est désormais bien établi. Reste maintenant à vraiment mettre en place un nouveau modèle opérationnel, à imposer en interne un changement de culture (ce qui est toujours un processus assez long), à convaincre dans la durée et à séduire de nouveaux clients.