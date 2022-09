Kyndryl vient d’annoncer une nouvelle plateforme destinée à faciliter le contrôle et la personnalisation des opérations IT.

Basée sur des années d’expérience dans le domaine, la nouvelle plateforme Kyndryl Bridge fluidifie le lien entre les applications métiers et la couche technologique. Elle a pour but d’optimiser l’administration des parcs IT, de faciliter la transformation digitale des organisations et d’aller jusqu’à transformer la façon dont les services informatiques sont fournis. Bien évidemment, la plateforme s’interface avec les outils déjà en place dans les systèmes d’information. C’est après tout l’intérêt premier d’une « plateforme ».

A partir de modèles de données et opérationnels éprouvés, d’algorithmes d’IA, et des partenariats noués par la société, Kyndryl Bridge maximise les avantages du multi-cloud. Elle apporte un meilleur accès et un meilleur contrôle en termes de sécurité, de résilience et de modernisation des mainframes et autres systèmes. Elle est en particulier capable de prévenir les temps d’arrêt et mieux prévoir les besoins et les coûts ultérieurs.

Sans surprise, Kyndryl met en avant le besoin vital pour nombre d’entreprises de moderniser leur système d’information et la pénurie de compétences sur le marché alors que 60 % des DSI considèrent cette modernisation comme leur principal moteur de croissance en 2022.

La plateforme se veut le moyen de soulager les DSI d’une partie de la gestion des parcs informatiques pour leur permettre de se concentrer sur les aspects métiers. « Kyndryl Bridge est au cœur de notre mission stratégique à long terme visant à développer notre écosystème d’Alliances, à utiliser les outils et notre propriété intellectuelle pour délivrer un service robuste de haute qualité », a ajouté Martin Schroeter, Président-Directeur Général de Kyndryl.

Selon Kyndryl, les capacités de la plateforme lui ont permis, en moyenne, de réduire des trois quarts le nombre d’incidents par serveur et par mois pour les entreprises.

Pour en savoir plus :Kyndryl Bridge

