Quest Software est un acteur historique de l’univers Microsoft. Spécialisé dans la sécurité, la gestion des applications et la virtualisation des serveurs et machines sous Windows, on lui doit des marques comme NetVault, Foglight, Metalogix ou One Identity.

L’éditeur a décidé d’enrichir sa pertinence dans l’univers cloud Microsoft en rachetant un autre grand spécialiste des environnements du géant de Redmond : Binary Tree. Cet éditeur est connu pour ses solutions de migration de Notes/Domino vers Echange et Office 365 ainsi que les migrations d’un univers On Premises (Exchange) vers un univers cloud Office 365/Microsoft 365.

« Pouvoir réunir deux leaders du marché, chacun doté de solides capacités, constitue une formidable opportunité. Une fois réunis, nous offrirons les meilleures solutions de leur catégorie aux clients qui modernisent leur environnement Microsoft. L’intégration de nos technologies et la vaste expérience de Binary Tree notamment via leurs offres Power365 Active Directory et Power365 Tenant-to-Tenant permettent de fournir plus de valeur plus rapidement à nos clients et partenaires » explique Patrick Nichols, PDG de Quest.

Les détails de la transaction n’ont pas été communiqués.