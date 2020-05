Lors de son événement en ligne Forward 2020, Rubrik a annoncé plusieurs nouveautés notamment autour de Polaris. Ce dernier n’est autre que le service en ligne Rubrik dédié à la sauvegarde des données présentes dans les Clouds.

Bien qu’il soit surtout présenté comme une plateforme SaaS de Data Management (avec l’idée d’offrir aux VM hébergées dans le cloud la même souplesse de sauvegarde/restauration/exploitation des VMs que ce que Rubrik offre sur ses appliances On Prem), l’outil a été très rapidement adopté par ses clients pour sa capacité à sauvegarder la messagerie Office 365.

Aujourd’hui, Polaris étend sa perception de la diversité des services clouds.

Les 3 grosses nouveautés annoncées sont :

– La protection des VMs hébergées dans GCP (jusqu’ici AWS et Azure étaient supportés) avec toute la souplesse de l’approche Rubrik en matière de recherche ultra-rapide des données dans les sauvegardes, d’automatisation de gestion du cycle de vie des données et de simplification extrême des taches de sauvegarde de routines.

– La protection des données stockées dans Amazon RDS (Relative Database Service) : 2 clics suffisent à configurer et automatiser la sauvegarde des bases.

– La protection des données stockées dans OneDrive : Polaris étend son aura sur toute la galaxie des services Office 365 et proposent désormais la sauvegarde sécurisée des espaces en ligne OneDrive. Rubrik explique que « Grâce aux options de récupération granulaire permettant de restaurer des dossiers entiers ou un seul fichier, les entreprises peuvent accéder sans interruption à leurs informations et minimiser les pertes de données. En utilisant Polaris Microsoft 365, les clients peuvent également se conformer aux exigences de contrôle des données de l’entreprise, car leurs données restent liées à leur compte ».

D’autres améliorations ont été annoncées comme la consolidation des archives dans le cloud qui permet de réaliser des économies d’échelle, ou encore la gestion d’Azure Smart Tiering (une nouvelle fonction d’Azure qui déplace les snapshot vers le niveau de stockage le moins coûteux tout en minimisant les coûts de sortie).

« Chaque industrie et organisation est confrontée à une croissance explosive des données. Rubrik aide les entreprises à tirer parti de leurs données de sauvegarde pour relever certains des plus grands défis commerciaux auxquels elles sont d’aujourd’hui confrontées, telles que la réponse aux cyberattaques et le respect des réglementations en matière de confidentialité des données. », a rappelé Bipul Sinha, PDG et cofondateur de Rubrik.