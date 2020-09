Mobify est une startup de Vancouver partenaire de Salesforce depuis plusieurs mois notamment autour de Commerce Cloud. Son outil de « Front End as a Service » (FEaaS) permet de développer des vitrines de sites de e-commerce totalement indépendantes de la partie Back-end. Mobify permet ainsi de produire très rapidement des applications PWA et des pages Web mobiles en Responsive Design servant d’interface utilisateur à un site de e-commerce ou un CMS. Puisqu’il n’y a pas de forte adhérence entre l’application Front End et le Back-end, les entreprises peuvent fréquemment faire évoluer la partie visible de leur e-commerce et suivre les modes en matière de design et d’expérience utilisateur.

Mobify s’intègre directement aux nouvelles API Salesforce Commerce pour accéder à la fonctionnalité de commerce et la restituer dans une expérience Progressive Web App sur mobile, tablette et ordinateur de bureau. En même temps, la startup fournit en mode SaaS toute l’infrastructure opérationnelle pour construire, exécuter, et faire évoluer une vitrine e-commerce par le biais d’une infrastructure intégralement pilotée par API.

En rachetant Mobify, Salesforce enrichit son offre Commerce Cloud d’une brique qui lui manquait et qui permet de créer aisément des « Front End » universels (Web, mobile, et app PWA).

Les détails de la transaction n’ont pas été communiqués. Rappelons également que Salesforce a connu au second trimestre 2020 un de ces meilleurs trimestres historiques malgré la pandémie et a réalisé 5,15 milliards de dollars de recettes, en hausse de 29 % par rapport au second trimestre 2019. Une annonce suivie fin août par celle d’une restructuration entraînant le licenciement de 1000 employés sur 54 000.