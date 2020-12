Les récents évènements ont mis en évidence le rôle essentiel que jouent les hôpitaux et les établissements médicaux dans nos communautés, soulignant la résilience que les prestataires de soins attendent de leurs fournisseurs et partenaires. Les fournisseurs de solutions informatiques ne font pas exception.

Le secteur de la santé est confronté à l’évolution perpétuel des situations sanitaires, des pratiques et des attentes des professionnels de santé et des patients. Le besoin de modernisation y est constant et soutenu, en réponse à l’accroissement des nombreuses exigences du secteur. Les responsables informatiques doivent être en capacité de soutenir l’activité et donc d’assurer une disponibilité irréprochable des services tout en transformant leurs infrastructures.

Alors que de nombreuses industries ont amorcé leur migration vers le cloud depuis quelques années déjà, le secteur de la santé a adopté une approche plus prudente pour ses applications critiques et notamment celles relatives aux dossiers patients. Cependant, devant la multiplicité et la complexité des solutions cloud et de l’approche hybride, les organismes de santé se tournent peu à peu vers des partenaires fournisseurs de services managés pour optimiser ces outils et en tirer parti. Les objectifs, eux, sont très clairement identifiés :

bénéficier de vitesses de déploiement et de migration plus rapides

améliorer les performances et la gestion des systèmes informatiques

accroitre la flexibilité et l’agilité des infrastructures

améliorer la disponibilité des applications et des plateformes

augmenter les capacités internes pour améliorer l’efficacité opérationnelle

permettre aux équipes internes de se concentrer sur la montée en gamme des processus

Les spécificités sectorielles de la santé

En plus des atouts intrinsèques aux technologies cloud détaillés ci-dessus, le secteur de la santé a des exigences propres à son activité. La pandémie en cour a par ailleurs modelé de nouvelles attentes et imposé la cadence de transformation qu’il faut désormais soutenir. En cette période d’incertitude mondiale, les acteurs de cette industrie sont à la recherche de plateformes fiables qui peuvent répondre à leurs besoins présents et être à même d’affronter les changements à venir. Cependant elles ont pris conscience que des évènements majeurs peuvent bouleverser le cahier des charges.

Une plateforme IT moderne, conçue pour une organisation de santé, doit à minima inclure :

les plus hauts niveaux de sécurité et de conformité

un accès permanent, simple et cohérent aux dossiers médicaux numériques

la possibilité d’étendre facilement les capacités de télémédecine

la résilience et la souplesse nécessaires pour répondre de manière transparente aux besoins des patients en constante évolution

Après la pandémie, l’interconnexion

Dans notre avenir post-pandémique, l’industrie des soins va certainement continuer de se métamorphoser. Il est vraisemblable que des organisations autonomes chercheront à s’associer avec des pairs pour fusionner des capacités complémentaires dans le but d’améliorer le bien-être de la communauté. Cette fusion passera par un partage et une interconnexion des ressources informatiques. Une interconnectivité avec des partenaires de confiance pour le cloud computing sera sans doute une caractéristique importante et recherchée.

Les fournisseurs de technologies et de cloud computing doivent être en mesure de faciliter et de soutenir ces évolutions du marché. Pour ce faire, il faut proposer des solutions technologiques agiles et des services spécialisés conçus pour réduire la complexité, garantir la disponibilité des applications critiques, fournir un accès facile et hautement sécurisé aux données et prendre en charge de manière transparente des environnements hautement intégrés, y compris les déploiements hybrides et multicloud.

Finalement, le changement est aujourd’hui la seule constante dans l’industrie des soins de santé. La crise mondiale actuelle a mis à l’épreuve les environnements informatiques de la plupart des organismes de santé, mettant en lumière la nécessité d’un leadership informatique nécessaire et d’une planification stratégique à long terme. Les acteurs de la santé vont sans nul doute chercher à s’associer avec des acteurs du cloud dotés d’une bonne expertise sectorielle, afin de libérer leurs ressources informatiques internes et de les consacrer aux services à valeur ajoutée, spécifiques à leurs activités. Cette co-construction est inévitable pour la prise en charge des événements pandémiques qui font désormais partie des grands défis de notre temps. L’accompagnement des établissements de santé pour y faire face est un enjeu crucial.

___________________

Par Dr. Tim Calahan, Director of Healthcare Product Strategy & Management, Virtustream