Pleiade Venture investit fortement dans la startup Sensefuel afin de l’aider à s’étendre à l’international.

Sensefuel, startup spécialisée dans les solutions de recherche e-commerce, vient de franchir une étape cruciale dans son expansion. Fondée en 2017 par Stéphane Vendramini, Président, et Christophe Malghem, Directeur Général, l’entreprise a toujours misé sur l’intelligence artificielle pour révolutionner le secteur du e-commerce.

Depuis ses débuts, Sensefuel se consacre à l’optimisation des ventes et des conversions sur les plateformes e-commerce. Grâce à des algorithmes de pointe, la société analyse le comportement des utilisateurs en temps réel. « L’IA exclusive, au cœur de la plateforme, est capable de prédire et proposer en temps réel les produits les plus susceptibles de correspondre aux recherches mais surtout aux envies, besoins, contextes propres à chacun, » souligne la société.

Outre la personnalisation, Sensefuel offre des expériences de recherche clés en main qui fluidifient le parcours d’achat. Les solutions de l’entreprise permettent également aux marques de déployer leurs stratégies commerciales plus efficacement.

Une Levée de Fonds Stratégique

La startup vient de lever 3 millions d’euros auprès de Pléiade Venture afin d’accélérer son développement en Europe mais aussi introduire de nouvelles fonctionnalités et enrichir sa plateforme.

« Le marché de la conversion sur site est extrêmement dynamique, avec une maturité des décideurs qui s’accroit et des enjeux de rentabilité de plus en plus présents. Pour accélérer l’innovation, il faut déployer plus de moyens et créer les solutions d’IA spécifiques au e-commerce qui actionnent les dernières avancées de la recherche. C’est une nouvelle étape qui démarre pour Sensefuel, avec des moyens accrus pour se développer en Europe, accompagné de l’expertise de Pléiade Venture. Nous avons trouvé un partenaire qui partage notre ambition et notre passion pour l’innovation, et qui s’inscrit dans la durée » déclare Stéphane Vendramini, Président de Sensefuel.

« Nous avons été convaincus par l’exécution de l’équipe dirigeante sur ce marché global, critique pour l’e-commerce. Rentable et autofinancée depuis le départ, Sensefuel propose une solution ROIste qui permet d’augmenter d’environ 40% le taux de conversion de la recherche sur site, » précise de son côté Constance Rietzler, Directrice Associée de Pléiade Venture, le partenaire financier de cette levée de fonds.

Avec plus de 100 marques et enseignes clientes en Europe déjà, Sensefuel s’impose comme un nouvel acteur incontournable du e-commerce. Cette levée de fonds marque une nouvelle phase de croissance pour l’entreprise.

À lire également :