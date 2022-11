Basée sur de l’IA, la solution Algocat éditée par la société éponyme a vocation à améliorer la qualité des données issues des catalogues produits publiés sur les sites marchands.

Plateforme SaaS dédiée aux entreprises pratiquant le ecommerce, Algocat audite, fiabilise, homogénéise et enrichit les données issues des catalogues produits des fournisseurs. Le but est d’améliorer la visibilité en ligne de ces produits et d’augmenter le taux de conversion.

Créée depuis quelques mois par des spécialistes de l’enrichissement de contenu, notamment dans les médias, la start-up est née de quelques constats basiques. Une partie des données produits publiées sur les sites marchands manquent de fiabilité, de clarté, sont parfois erronées ou, ne correspondent pas aux recherches lancées par les internautes. Les raisons sont diverses. En outre, les formats utilisés pour décrire leurs produits dépendent de chaque fournisseur et les catalogues ont tendance à grossir.

« Après s’être longtemps focalisés sur la donnée client, les acteurs du e-commerce prennent conscience de l’importance de la donnée produit et élargissent leur stratégie data au traitement et à l’enrichissement de celle-ci pour mieux servir leurs clients », avance Arnaud Dumont, fondateur et CEO d’Algocat.

Autre facteur, la montée en puissance des MarketPlaces met en exergue le besoin de données descriptives fiables.

Pour répondre à ces besoins, Algocat se base sur l’analyse du langage naturel à travers de l’IA pour automatiser la mise en ligne de ces données. Le service comporte trois grandes fonctionnalités :

– Il prend en charge une classification automatique des produits et extrait des attributs ou filtres, ensuite utilisés pour les recherches en ligne.

– Il créé des liens de similitudes et identifie les doublons dans un catalogue.

– Enfin, il génère automatiquement des descriptifs produits si ces derniers ne sont pas renseignés.

Dit autrement, Algocat est une plateforme SaaS d’optimisation de la qualité des données centrée sur les catalogues de produits distribués en e-commerce. Elle intègre tous les outils essentiels pour démarrer rapidement à commencer par Algocat Studio (pour contrôler les automatisations et valider les données produites) et Algocat Hub (pout connecter la plateforme à votre SI au travers d’API ou d’exports CSV et XML).

