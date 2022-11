Une accélération de la transition des organisations vers le cloud a eu lieu depuis la pandémie, pour s’adapter au renouveau en cours du monde du travail. Mais opérer cette transition vers une architecture de données cloud reste encore complexe et peut être ralentie, notamment en raison du manque de ressources, du coût et du manque de flexibilité des solutions coûteuses, ou encore des inquiétudes croissantes en matière de souveraineté.

Pourtant, le cloud constitue un vrai levier pour développer et pérenniser l’activité d’une entreprise : les capacités d’adaptation qu’il offre sont incomparables et il facilite la mise en œuvre de nouveaux cas d’usage. Selon Gartner, les dépenses mondiales en matière de services cloud devraient atteindre plus de 482 M$ d’ici la fin 2022, contre 313 M$ en 2020.

Les raisons du choix d’une plateforme d’intégration cloud

Avant, il était d’usage de stimuler la croissance de son entreprise grâce aux connaissances de ses experts spécialisés dans certains domaines tels que les stocks et la logistique, les ventes, le marketing, la finance, etc. Néanmoins, cela contribuait à cloisonner les informations stratégiques cloisonnées dans des silos de données, au sein d’un seul département, limitant ainsi les possibilités de partage de données ou d’informations entre équipes, au détriment de toute l’entreprise.

L’avènement des systèmes décisionnels a permis aux organisations de développer une appétence pour le data mining, la découverte et le partage de données entre départements afin d’améliorer leurs performances globales. En décloisonnant le flux de données grâce à une configuration d’API et de connecteurs, les initiatives décisionnelles et les processus métier stratégiques sont optimisés par l’intégration cloud.

Grâce aux plateformes d’intégration cloud, une organisation peut désormais améliorer la qualité de ses données locales, stockées dans des systèmes sur site, et extraire des informations clés depuis les applications cloud. Il s’agit ici de renseignements parfois indisponibles pour les départements, comme le comportement des utilisateurs, la conformité ou encore la sécurité.

Pourquoi adopter le cloud ?

Plusieurs raisons justifient d’adopter une plateforme d’intégration cloud. En plus des objectifs élémentaires d’amélioration des processus métier et de respect des réglementations de plus en plus complexes en matière de conformité, les entreprises qui délivrent la plus grande performance sont celles qui choisissent de miser sur l’intégration cloud pour mener à bien des avancées majeures dans divers domaines.

Les avantages de ce choix sont nombreux :

* Des dépenses réduites : explorer davantage les données provenant de différentes sources et applications permet d’identifier le sur- ou le sous-provisionnement des ressources et de définir une approche d’intégration cloud adaptée aux besoins de l’entreprise.

* Capital humain optimisé : une équipe d’experts informatiques ne peut pas, à la seule force de ses compétences humaines, ingérer ni interpréter l’ensemble des volumes de données circulant dans toute une organisation. Il leur faut une architecture, des outils d’intégration et d’automatisation des tâches adaptées, ainsi que des options de reporting étendues, pour avoir un réel impact.

* Activer l’auto-scaling pour réaliser des économies et dimensionner les ressources en fonction de l’activité. Un nombre croissant d’entreprises migrent leurs applications sur site vers des plateformes virtuelles hébergées dans le cloud. Cela nécessite d’automatiser la gestion des ressources.

* Accélérer la livraison pour faire face à la rapidité toujours plus grande de l’évolution de l’activité. Déplacer les flux d’intégration (et d’autres workflows clés) dans le cloud permet aux applications d’échanger instantanément des données en temps réel et de les livrer par voie digitale, pour prendre rapidement des décisions importantes.

Ce dernier avantage est crucial, dans un contexte où les leaders du secteur adoptent des approches innovantes comme l’intégration continue et le DevOps. Ces deux approches s’articulent sur des cycles de livraison en temps quasi réel et ne peuvent être appliquées sans une automatisation étendue. Cela nécessite un réseau complexe d’applications SaaS et des solutions de cloud computing. Afin de répondre à ce rythme effréné, une nouvelle réflexion s’impose sur la définition de l’intégration moderne des données.

A quoi ressemblera l’intégration des données dans le futur ?

Cycles de publication instantanés, solutions d’intégration solutionnant les problèmes de performance et concevant leurs propres applications d’assistance… Il faut s’attendre à ce que l’automatisation génère de nombreuses possibilités dans les 10 à 20 prochaines années.

Ces perspectives, très enthousiasmantes, s’accompagnent tout de même de difficultés, à commencer par la question de son cadre : qui sera en charge de le concevoir ? Quelle place sera laissé aux humains dans le cycle d’intégration cloud continu ? Comment sera-t-il possible de conserver les rênes dans cette course effrénée aux données ? Les leaders du secteur devront trouver un équilibre parmi ces questions et bien d’autres, à mesure que l’intégration d’applications se retrouve propulsée dans la prochaine génération d’innovations techniques.

La gestion des données jouera incontestablement un grand rôle dans l’évolution de l’intégration cloud. Au sein d’un environnement cloud, l’intégration des données se situe désormais à la croisée du Big Data, de l’analytique avancée, de l’informatique décisionnelle et de la gouvernance des données.

Par Felipe Henao Brand, Senior Product Manager, Talend

