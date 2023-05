Acheter un tracteur ou obtenir les pièces détachées pour le réparer sur Internet? Et pourquoi pas ! Le monde agricole aussi est adepte du e-commerce et le distributeur Agro-Service 2000 accélère la digitalisation de ses activités en lançant « Montracteur.fr », un site de e-commerce pour trouver toutes les pièces détachées et bâti sur OroCommerce par le partenaire Synolia.

Imaginez… En bon agriculteur, vous avez besoin de pièces détachées pour votre tracteur. Vous cherchez et cherchez encore. Vous êtes fatigué, frustré, et désespéré de ne pas trouvé cette pièce de rechange qui vous permettrait de remettre votre machinerie en route et finir à temps les travaux de labour. A la campagne, tout est loin et ce que l’on cherche jamais à proximité. Mais désormais, ce que l’on cherche n’est plus qu’à un clic de souris !

« Montracteur.fr » est le nouveau projet e-commerce de Agro-Service 2000. Cette entreprise, qui se trouve déjà au cœur des zones rurales avec son réseau de magasins de matériel agricole, a décidé de prendre d’assaut l’ère digitale. Et elle l’a fait avec le soutien de deux partenaires réputés de l’e-commerce B2B : Oro et Synolia.

A la manœuvre de l’opération, on retrouve Olivier Bernasson, expert e-commerce, mandaté par Agro-Service 2000 pour trouver des partenaires qui pourraient répondre à ses projets de transformation numérique et les mener à bien. Après étude des offres du marché, la solution OroCommerce et l’intégrateur Synolia ont été sélectionnés pour leurs expertises réciproques et la qualité de la solution OroCommerce qui se positionne comme une référence en matière d’e-commerce B2B.

Le site montracteur.fr est une véritable révolution pour les agriculteurs, offrant une recherche de pièces détachées pour tracteurs sans précédent. Il permet de chercher des pièces par fabricant, par marque, par modèle, par année, et même à l’aide de la référence constructeur. Fini les tracas pour trouver la bonne pièce compatible avec votre tracteur !

Malgré les défis uniques que présentait ce projet, les équipes d’Oro ont été « très présentes pour aider à l’implémentation de ce produit peu commun qui a a nécessité des adaptations sur OroCloud et des échanges ouverts entre nos équipes », explique Adrien Queriaud, directeur de projet e-commerce chez Synolia.

« Aujourd’hui, montracteur.fr utilise 10 à 15 % du potentiel de notre solution, ce qui laisse une importante marge de progression pour ses futurs sites. Cela s’intègre parfaitement dans le projet de transformation digitale de l’entreprise qui se veut progressive pour les collaborateurs et les clients » analyse Elie Caille, Head Customer Success Manager chez Oro.

Une initiative qui doit en appeler d’autres. Le monde rural est désormais bien connecté avec une très large diffusion de la fibre et du matériel agricole de plus en plus moderne bardé de capteurs, de GPS et de multiples écrans pour optimiser au mieux les exploitations. Agro-Service 2000 promet que montracteur.fr va continuer d’évoluer notamment en matière d’intégration de nouvelles fonctionnalités. De quoi transformer en profondeur les expériences d’achat et de support des matériels agricoles.