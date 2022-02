Oro, éditeur de la solution OroCommerce dédiée au commerce électronique inter-entreprises, annonce le lancement de la version 5 de sa plateforme qui intègre de nombreuses améliorations majeures.

Rappelons qu’OroCommerce 5 est une solution open source destinée aux distributeurs, grossistes, industriels, marques et fabricants. Elle figure dans le TOP 3 des plateformes digitales B2B du classement IDC MarketScape et s’affiche en bonne position dans le Magic Quadrant du Gartner pour le commerce digital. Gartner la place même en première position des plateformes B2B et en 4 ème position des plateformes à la fois B2B et B2C.

L’aspect B2C fait d’ailleurs partie des points sur lesquels l’équipe de développement s’est focalisée sur OroCommerce 5. De nouvelles fonctions comme l’auto-complétion des recherches ou la navigation optimisée accompagnent un effort particulier réalisé autour de l’accessibilité pour tous, avec une pleine compatibilité avec les lecteurs d’écran et autres technologies d’assistance aux personnes souffrant de déficiences visuelles.

Parmi les autres améliorations d’OroCommerce 5, des performances en nette progression permettent, entre autres, de gérer des listes contenant des centaines ou des milliers de produits. A noter également, de nouvelles fonctionnalités de recherches qui permettent de télécharger les résultats pour une consultation ultérieure. Enfin l’intégration complète avec Office 365 va permettre d’augmenter la productivité tandis que les mises à niveaux des composants (Symphony 5.4, PostgreSQL 13 / Mysql 8 et ElasticSearch 8 …) garantissent un support sur le long terme et une sécurité accrue.

« Grâce aux meilleures technologies open source et à un ensemble de fonctionnalités prêtes à l’emploi inégalé, nous rendons le e-commerce plus rapide, plus puissant et plus axé sur le client que jamais. Avec OroCommerce 5, nous donnons aux marques les outils dont elles ont besoin pour amener leurs entreprises vers de nouveaux sommets en 2022, » résume Yoav Kunter, PDG d’Oro.

Pour ceux qui ne connaissent pas OroCommerce, nous vous proposons de découvrir la plateforme en vidéo et en une minute: