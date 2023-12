SNOM, fabricant européen de téléphones IP de nouvelle génération, annonce la certification de 8 de ses produits par WAZO, éditeur d’une plateforme de communications unifiées qui aide les MSP à se démarquer et à créer des expériences UCaaS uniques grâce à ses API et ses capacités d’intégrations simples, puissantes et flexibles.

À travers cette annonce de premier plan, SNOM démontre une nouvelle fois sa capacité à permettre aux différents acteurs du marché (intégrateurs, revendeurs, opérateurs) d’accroitre leur avantage concurrentiel. En effet, via les produits de SNOM, les entreprises et collectivités sont en mesure de s’appuyer sur des téléphones de nouvelle génération qui s’intègrent parfaitement avec leur SI et qui donnent un vrai visage à la communication unifiée.

À ce jour, les clients de WAZO pourront donc se voir proposer 8 téléphones qui répondent chacun à différents usages : le D315, le D335, le D713, le D717, le D735, le D785, le D862 et le D865. D’ores et déjà, WAZO envisage aussi de référencer le M 900 et le M 400.

Grégory ROGÉ, Channel Director France de SNOM « Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat d’envergure avec WAZO. Son solide positionnement et son expertise vont nous permettre d’accroitre la diffusion de nombreux téléphones de notre gamme. Nous allons entretenir des relations de proximité pour construire ensemble des offres à valeur ajoutée qui conjuguent performance, ouverture, réponse à des besoins spécifiques et positionnement financier attractif. »

Julien Rickauer, Country Manager France de WAZO « Les produits de SNOM intègrent toute la technologie et la qualité attendue par le marché. En certifiant de nombreux produits de SNOM, nous mettons en avant notre volonté d’étendre notre catalogue d’offres et de proposer à nos clients des téléphones IP européens et innovants. »