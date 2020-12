Snowflake ne décélère pas… aussi bien du côté de l’enrichissement de sa plateforme Data Cloud que du côté de Wall Street. D’ailleurs, sa capitalisation boursière dépasse désormais les 120 milliards de dollars… Autrement dit, elle est aujourd’hui supérieure à celle d’IBM ! Il est vrai que l’ancienne licorne a publié des résultats trimestriels assez impressionnants affichant une croissance à trois chiffres ! Le datawarehouse façon cloud ne connaît pas la crise…

Sur le front des nouveautés, Snowflake annonce la preview public d’une fonctionnalité clé de son « Data Lake Workload » (qui permet de combiner Data Warehouse et Data Lake au sein de la même plateforme) présenté lors du dernier Virtual Summit. La fonction « Data Lake Export » rend les données et l’intelligence Snowflake accessibles aux data lakes externes. Autrement dit, les entreprises peuvent utiliser les capacités de traitement de Snowflake pour traiter les données (provenant de Snowflake ou de n’importe quelle source de données) et venir enrichir des data lakes hors du Data Cloud de Snowflake.

L’éditeur note que, durant la bêta privée, nombre de clients ont exploité cette fonctionnalité pour mettre en œuvre des pipelines de données convertissant des données brutes (au format JSON ou CSV par exemple) en fichiers au format enrichi Apache Parquet, ensuite transférés à des data lakes sur GCP, AWS ou Azure. Ils combinaient ainsi la performance de traitement de Snowflake (avec des fonctionnalités telles que les tables externes, les flux de tables, les tâches) aux nouvelles fonctionnalités d’export vers les Data Lakes de « Data Lake Export ».