Les crises sanitaires (Covid-19) et sociales (Black Lives Matter) récentes ont remis au goût du jour la place de l’éthique au cœur des révolutions numériques. Dans son baromètre de « sortie de crise » publié en exclusivité par Les Échos, Sopra Steria Next (la marque « conseil » de Sopra Steria) dévoile que la résilience est la première priorité des dirigeants dans le contexte post-confinement actuel et pour les mois à venir. Des dirigeants qui identifient deux leviers majeurs pour concrétiser cette résilience : la confiance des clients et l’engagement/motivation des collaborateurs.

Biais de l’IA, impact de l’hyper-automatisation, viralité des fake-news, confiance numérique, respect des données privées… Tous ces thèmes sont désormais au cœur de l’éthique numérique. Pour accélérer les prises de conscience et aider les entreprises à appréhender ces défis, Sopra Steria Next lance aujourd’hui un « Do Tank » dénommé « L’Exploratoire ». Ce dernier conduira ses travaux avec les experts de Sopra Steria Next et ses partenaires : clients du Groupe, cercles professionnels, institutions et fondations impliqués par ces questions.

L’Exploratoire veut « placer l‘éthique numérique au cœur de l’action » et se fixe 3 objectifs :

Penser globalement les enjeux d’éthique, de confiance et de responsabilité d’entreprise pour mieux appréhender la complexité des transformations à conduire. Dédier à ces réflexions un espace unique et référent, dans une logique de partage, de dialogue et de coopération. Promouvoir le partage d’expérience et l’expérimentation afin d’inciter à la mise en action des solutions que l’exploratoire fait émerger.

« Son ambition est d’offrir une plateforme de dialogue et de co-construction à tous les acteurs désireux de progresser dans la voie d’un numérique éthique, au service de la confiance des clients et des collaborateurs, explique Jean-Claude Lamoureux, Directeur exécutif de Sopra Steria Next. Ces enjeux sont de puissants leviers de compétitivité et de résilience. Il faut les envisager de la façon la plus concrète possible pour les mettre en action. C’est la condition pour que l’éthique s’incarne réellement dans les pratiques de nos organisations. »