L’un sécurise, l’autre apporte de la visibilité… Stormshield et Skybox Security vont associer leurs compétences pour offrir aux industriels les moyens de sécuriser leurs infrastructures informatiques sensibles et donc de mieux relever les défis de sécurité inerrants au développement de l’industrie 4.0.

Les clients de Stormshield pourront ainsi tirer parti des capacités d’analyse et de modélisation de la sécurité de la plateforme Skybox et bénéficier d’une meilleure visibilité sur leurs réseaux et leurs infrastructures de sécurité.

Les services IT en charge de la sécurisation des systèmes pourront notamment repérer et renforcer les contrôles de sécurité insuffisants sur les réseaux IT et OT. Éviter les mauvaises configurations, comprendre l’exposition aux vulnérabilités et identifier les violations de la politique d’accès.

Enfin, l’agilité des solutions améliorera les capacités de gestion du changement en éliminant les angles morts dans les infrastructures de sécurité tout en maintenant la conformité des accès et le respect des règles.

« Le support natif de nos appliances au sein de la plate-forme Skybox aidera nos clients communs à être plus efficaces dans leur posture de cybersécurité et à réduire leurs coûts d’administration » résume Matthieu Bonenfant, directeur marketing de Stormshield.