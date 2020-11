Sungard Availability Service annonce la disponibilité de sa solution Private Cloud, une offre hébergée dans les datacenters de l’éditeur et qui repose sur une infrastructure hyperconvergée en partenariat avec Dell Technologies et VMware.

Regroupant le stockage, le calcul et la connectivité réseau dans un système unique, cette solution offre aux clients différents niveaux de support, allant d’un service complètement managé jusqu’au self-service, afin de s’adapter au mieux aux besoins.

Pour offrir aux clients un maximum de souplesse et d’évolutivité, la facturation sera basée sur la consommation réelle et pourra évoluer sans avoir besoin de modification de contrat.

Cependant aucune information sur les mécanismes, les garanties et les conditions de la reprise automatisée n’a été publiquement annoncée.

« De nombreux DSI tentent de développer leurs propres infrastructures de cloud privé, afin d’accélérer la migration vers le cloud et prendre en charge des processus métier qui ne conviennent pas à une solution de cloud public. Private Cloud de Sungard AS leur permet désormais de déployer et de gérer facilement des applications dans une infrastructure moderne, sécurisée et agile » explique Jim Paterson, vice-président exécutif Global Products & Technology chez Sungard AS.

Jim Aluotto, Directeur senior en charge de l’activité Cloud Provider Business chez VMware, précise : « En combinant les solutions de résilience de Sungard AS et la technologie VMware Software Defined dans cette nouvelle offre Private Cloud, les entreprises peuvent mener à bien leur transformation digitale avec plus d’efficacité et en toute confiance ».