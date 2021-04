SurveyMonkey, spécialiste des expériences clients, des études de marchés et du feedback, annonce deux nouvelles solutions qui permettent aux entreprises de suivre en temps réel les tendances du marché et d’y réagir rapidement.

Brand Tracker permet aux entreprises, notamment, de facilement comparer les différentes vagues de métriques relatives à la marque et de mesurer ce qui a changé, quand et pourquoi.

Industry Tracker aide les investisseurs et autres professionnels à comprendre les fluctuations des marchés, l’évolution des préférences des acheteurs, les changements de comportement ou de ressenti des consommateurs et les variations en matière de dynamique concurrentielle.

Dans les deux cas, une IA intégrée identifie et fait instantanément apparaître les variations statistiquement significatives d’indicateurs clés (tels que la perception de la catégorie ou l’utilisation de la marque) et met en évidence les segments démographiques et comportementaux qui changent le plus.

SurveyMonkey utilise les mêmes sources de données et le même mode d’équilibrage des caractéristiques sociodémographiques pour chaque vague, en excluant les participants des vagues précédentes pour garantir la cohérence, la précision et la représentativité des résultats.

Des tableaux de bord permettent de combiner les données issues de différents marchés, de personnaliser les vues et d’y ajouter des commentaires avant de les partager via un lien protégé par un mot de passe ou de les exporter dans des formats de présentation prêts à l’emploi.

Priyanka Carr, VP et DG de SurveyMonkey, désigne clairement la cible de ses produits : « Ces deux solutions montrent tout l’intérêt de suppléer les agences traditionnelles peu réactives par une technologie agile qui fournit des informations à la demande pour aider les entreprises à réagir et à s’adapter rapidement ».