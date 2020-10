Autoproclamé spécialiste de la « Cyber Exposure », Tenable propose une évolution de sa solution Lumin qui permet aux entreprises d’aligner leurs objectifs métiers sur les initiatives de la cybersécurité. L’objectif principal de cette nouvelle édition est de permettre aux entreprises de prévoir et pointer les vulnérabilités qui présentent le plus grand risque opérationnel puis de réduire les risques qui en découlent.

Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées, Remediation Maturity aide les équipes en charges à mesurer la rapidité et l’efficacité avec lesquelles elles corrigent les vulnérabilités. Les résultats peuvent être comparés à ceux des autres utilisateurs et/ou aux meilleures pratiques.

Autre nouveauté, la fonctionnalité Mitigations dresse l’inventaire des contrôles de sécurité au niveau des terminaux pour obtenir une vision complète et précise de l’exposition aux risques.

Enfin, Predictive Scoring permet de déduire des scores d’exposition cybers dans différents groupes actifs avant qu’ils ne fassent l’objet d’une évaluation plus détaillée. Cette capacité exploite un référentiel constitué à partir d’actifs similaires et la criticité des vulnérabilités détectées sur ces dispositifs. Ce qui facilite l’identification des zones à risques potentiels.

Mitigations et Predictive Scoring seront disponibles dans le courant du 4ème trimestre.

Renaud Deraison, co-fondateur et CTO de l’entreprise, précise que « les organisations modernes ont besoin d’une approche innovante de la cybersécurité — une approche globale et prédictive, et non pas fragmentaire et réactive, et surtout, alignée sur les priorités stratégiques de l’entreprise ».