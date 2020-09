Thycotic annonce Identity Bridge, une solution des gestions des accès à privilèges qui rationalise la gestion de l’authentification et de l’autorisation des utilisateurs pour divers OS et plateformes à partir d’un annuaire central.

En 2019, 27% des entreprises utilisant des Saas ont été victimes de cyberattaques. Les 3/4 de ces attaques impliquaient des comptes à privilèges.

Grâce à Identity Bridge, les administrateurs peuvent faire appel à une infrastructure Active Directory existante pour simplifier l’activation des comptes et le contrôle des accès depuis un point unique, pour l’ensemble des groupes et des utilisateurs. A l’avenir, Thycotic prendra en charge les annuaires LDAP, Azure AD, les annuaires fédérés existants et émergents, ainsi que les principales plateformes d’entreprise, telles que Red Hat Enterprise Linux, CentOS, z/OS (Linux sur mainframe) et AIX.

Une version d’évaluation peut être téléchargée sur le site de Thycotic.

Faites connaissance en 2 minutes chrono avec Thycotic Identity Bridge :