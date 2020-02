AMD séduit un nombre croissant de fournisseurs de serveurs et de fournisseurs de Cloud avec sa nouvelle gamme de processeurs AMD EPYC.

Aujourd’hui, AMD et Google Cloud annonce la disponibilité de nouvelles machines virtuelles Google Compute Engine « N2D » à base de processeurs EPYC de seconde génération. Au menu de cette série « N2D », des économies substantielles et des améliorations de performance à deux chiffres (jusqu’à 39%) par rapport aux instances de l’actuelle série de VM « N ».

Les processeurs AMD EPYC animent désormais plus de 120 types de VM chez différents fournisseurs Cloud et hébergeurs à travers le monde. Ces processeurs se retrouvent notamment chez AWS mais aussi chez Azure où ils sont déclinés sur les séries VM Dav3, Eav3 et HBv2.

Les VM « N2D » proposés par GCP sont disponibles dès aujourd’hui en béta dans les régions us-central1, asia-southeast1 et europe-west4. D’autres régions seront ajoutées très prochainement.

Source :

Google : New AMD EPYC-based Compute Engine family, now in beta