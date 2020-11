UiPath, spécialiste en automatisation robotisée de processus (RPA) et reconnu comme leader par Gartner, annonce la disponibilité de sa plateforme sur la marketplace du cloud de Microsoft.

Les clients d’UiPath peuvent désormais profiter d’Azure grâce à un déploiement et une gestion rationalisés.

Pour mémoire, la solution UiPath traite tout le cycle de vie de l’automatisation en exploitant notamment des outils de découverte des processus (process mining) et de crowdsourcing des employés pour déterminer ce qu’il faut automatiser et ce qui est essentiel pour faire évoluer l’automatisation dans toute l’entreprise.

Une approche outillée qui permet des automatisations plus sophistiquées en exploitant notamment les capacités IA intégrées (telles que la compréhension des documents).

UiPath fournit également des analyses sophistiquées qui permettent de mesurer concrètement l’impact de l’automatisation sur l’entreprise.

Ted Kummert, Executive Vice President, rappelle au passage que « les clients ont la possibilité de choisir leur propre déploiement : autogéré sur site ou sur un cloud tiers, ou encore en mode SaaS avec notre Automation Cloud. L’ouverture sur la marketplace Azure leur offre désormais un point d’entrée facile pour faire évoluer rapidement les initiatives d’automatisation. ».

Découvrez UIPath Platform en vidéo et en 2 minutes…