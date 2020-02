Si le Camion qui Fume, Big Fernand, Burger King, Five Guys ou encore McDonald parviennent à mettre en avant leurs différences bien qu’ils proposent – historiquement – chacun des hamburgers et des frites, pourquoi depuis près de cinq ans les entreprises peinent-elles à différencier leurs offres SD-WAN ?

Plus de 60 fournisseurs proposent des produits de type SD-WAN. Mais, bien avant que le marché n’explose en termes de fournisseurs et d’adoption, les cinq principaux messages des fournisseurs ont la saveur du même cheeseburger. C’est simple, tout le monde en fait si bien que se différencier est aujourd’hui l’un des principaux défis que rencontrent les acteurs de ce marché.

Ainsi, à l’instar des acteurs du marché du fast food, il est important de faire évoluer son offre en fonction des besoins des clients. Il s’agit de la clé de la différentiation des spécialistes SD-WAN sur le marché.

Les utilisateurs souhaitent actuellement améliorer les performances applicatives à travers n’importe quelle connectivité. Il est important d’abord de déployer un outil capable de résoudre les problèmes du réseau sous-jacent, permettant aux clients de tirer pleinement parti de tous leurs circuits, même en cas de dégradation des performances, plutôt que de réacheminer les paquets en cas de pannes. De plus, les spécialistes SD-WAN doivent veiller à lier les performances des applications et du réseau aux objectifs métier des clients et non aux limitations des produits et du réseau traditionnel existant.

Moderniser le réseau, sans compromis – Tout gestionnaire de réseau souhaite pouvoir gérer ses routeurs traditionnels au niveau des succursales, ses outils de WANOp et ses pares-feux de manière centralisée dès que l’outil est déployé. Il doit avoir la possibilité de choisir son mode de gestion, que ce soit en toute autonomie, en cogestion ou en service managé.

Une sécurité et une visibilité complètes – Les entreprises actuelles ont plus que jamais besoin d’une combinaison de capacités de sécurité et d’automatisation avec des partenaires spécialistes de sécurité pour garantir un réseau SD-WAN sécurisé de bout en bout. Elles peuvent ainsi étendre la micro-segmentation du datacenter à la succursale et au cloud, bénéficier d’une segmentation avancée des applications en fonction des objectifs métier, et profiter d’une plateforme WAN centralisée et sécurisée développée par des spécialistes de la sécurité.

Performance applicative et fiabilité – Une plateforme SD-WAN doit offrir la meilleure qualité d’expérience aux utilisateurs finaux et équipes IT pour l’ensemble des applications – cloud et sur site – en fonction des priorités de l’entreprise ou ses objectifs métier. De plus, les outils doivent permettre à des services tels qu’Office 365 de fonctionner aussi bien lorsque les employés sont en déplacement ou en télétravail, comme lorsqu’ils se trouvent au bureau. En outre, en ce qui concerne les outils de communications unifiées, les utilisateurs recherchent des performances voix et vidéo haute définition ininterrompues, ce que doit leur apporter une connectivité sans couture.

Le choix d’un SD-WAN doit être en phase avec la stratégie commerciale de l’entreprise qui le déploie et offrir une expérience de la plus haute qualité aux utilisateurs, tout en améliorant sa productivité. D’un côté, ils doivent bénéficier de performances et de résilience applicatives cohérentes, quelles que soient les conditions du réseau ; de l’autre, que l’équipe informatique doit pouvoir effectuer facilement toutes modifications, minimiser les erreurs humaines et permettre un dépannage plus rapide.

Dans un monde cloud en constante évolution, l’adaptation continue est indispensable. C’est pourquoi les entreprises doivent être équipées de solutions adaptatives et évolutives qui traitent automatiquement les changements sans perturber le flux ou l’activité des utilisateurs. Une plateforme unifiée conçue dès le départ comme un système unique – réunissant SD-WAN avancé, pare-feu, segmentation, routage, optimisation WAN et visibilité et contrôle des applications – permettra d’offrir la meilleure expérience et de se différencier sur le marché.

___________________

Par John Vincenzo, Senior Vice President, CMO chez Silver Peak