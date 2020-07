Lenovo est le premier constructeur à tirer profit du tout nouveau processeur Ryzen Threadripper Pro 3995WX lancé cette semaine par AMD. Ce nouveau CPU est un monstre de puissance qui embarque en un seul chip 64 cœurs gérant 128 threads simultanés. Cadencé à 2,7 GHz par défaut, il supporte un mode boost jusqu’à 4,2 GHz. Le processeur est en théorie capable de gérer 128 voies PCIe Gen4 et 2 To de mémoire vive, mais les cartes mères exploitant pleinement ce potentiel ne sont pas encore sur le marché.

Dit autrement, la nouvelle station ThinkStation P620 de Lenovo dotée du Threadripper Pro 3995WX explose les compteurs et se montre jusqu’à 27% plus performante que les meilleures stations de travail pourtant bi-processeur concurrentes !

En outre la station gère jusqu’à 4 cartes graphiques haut de gamme Nvidia/AMD ou 2 cartes graphiques ultra haut de gamme NVIDIA Quadro RTX. Elle peut embarquer jusqu’à 512 Go de mémoire vive.

Par ailleurs, cette ThinkStation procure toutes les avancées en matière de sécurité et d’administration offertes par la plateforme « AMD PRO » au cœur des processeurs Threadripper Pro. On y retrouve notamment le support de :

– AMD PRO Security et ses nombreuses options de sécurité intégrées pour aider à protéger les données sensibles,

– AMD PRO Manageability, un ensemble de fonctionnalités prises en charge par ThinkStation Diagnostics 2.0 et qui permettent un déploiement, une imagerie et une gestion simplifiés, compatibles avec l’infrastructure actuelle de l’entreprise.

– AMD Memory Guard pour un chiffrement complet de la mémoire afin de prévenir les attaques physiques sur les données sensibles.

La machine ne sera disponible que cet automne et son prix n’a pas été communiqué mais devrait quand même s’avérer inférieur à la plupart des stations bi-processeurs du marché tout en étant plus performante.

Découvrez cette nouvelle ThinkStation P620 en vidéo :