Veodis Group, l’intégrateur de solutions numériques spécialisé dans l’IT, la sécurité, la santé et l’électricité pour le tertiaire et le logement vient d’être racheté par C’PRO, originellement actif dans l’impression et l’information documentaire mais qui développe ses activités digitales.

L’acquisition, dont le montant n’est pas précisé, comprend le réseau de 8 agences (Echirolles – siège -, Lyon, Valence, Bourgoin-Jailleu, Annecy, Chambéry, Gap et Manosque) et bien sûr les 48 collaborateurs de Veodis Group qui auront réalisés un chiffre d’affaire de 11 millions d’euros en 2019.

Ces équipes intégreront la division C’PRO Télécom qui comptera désormais plus de 100 personnes, et viendront s’ajouter aux 1400 collaborateurs répartis sur les 100 implantations que compte C’PRO en France. Elles renforceront l’offre dans les régions historiques Alpes-Rhone-Auvergne.

Le DG de C’PRO ne cache pas ses ambitions : « Le champ des expertises de CPRO Telecom permet de proposer une offre très étendue dans les systèmes de communication. L’arrivée de VEODIS renforce notre position auprès de partenaires tels que ALCATEL et AVAYA pour répondre aux besoins de tous nos clients, grands comptes et PME »