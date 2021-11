Veritas, spécialiste de la protection et de la disponibilité des données, annonce une initiative stratégique avec Microsoft pour faire progresser sa solution Enterprise Data Services sur Microsoft Azure.

Les deux entreprises ont travaillé de concert pour s’assurer d’une intégration optimale de Veritas NetBackup non seulement à Azure mais aussi à sa déclinaison « cloud privé », Azure Stack HCI. Un travail commun qui inclut notamment l’intégration de la solution dans Azure Blob Storage pour une rétention sécurisée, durable, conforme, évolutive et à long terme des données dédiées à la Business Continuity et au Disaster Recovery (BCDR), la hiérarchisation automatisée du stockage avec une déduplication des données côté client, l’orchestration évolutive de la reprise après sinistre et de la migration, la sauvegarde et récupération intégrées IaaS, PaaS et SaaS et l’amélioration de la résilience aux ransomwares (avec une fonctionnalité de récupération automatisée isolée du réseau).

Jean-Pierre Boushira, VP chez Veritas, précise : « Grâce à notre collaboration avec Microsoft, nous allons accélérer l’innovation et créer la prochaine génération de fonctionnalités de gestion des données dans le cloud ».