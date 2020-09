L’entrepôt de données analytique unifié Vertica annonce la disponibilité de sa solution Analytics Platform sur le Alibaba Cloud. Les entreprises peuvent désormais utiliser les outils d’analyse et de machine learning massivement évolutifs de Vertica pour obtenir des informations sur de plus gros volumes de données notamment hébergées sur les infrastructures cloud de l’opérateur chinois.

Grâce à ces outils, les ingénieurs et analystes peuvent aborder chaque étape du processus d’analyse prédictive grâce au Machine Learning et à des processus avancées de bout en bout.

La solution peut désormais être déployée en quelques minutes sur Alibaba Cloud avec une tarification par abonnement.

Les entreprises déjà clientes de Vertica peuvent également apporter leur propre licence (BYOL) et utiliser la console de gestion de l’éditeur pour un déploiement rapide et personnalisé sur Alibaba Cloud.

Colin Mahony, SVP & GM de Vertica explique cette arrivée sur Alibaba en expliquant : « Nous constatons une demande croissante de la part de clients du monde entier pour adopter Vertica pour leurs charges de travail analytiques les plus exigeantes, en particulier en Asie ».