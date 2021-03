VMware dont le leitmotiv aujourd’hui est de permettre à ses entreprises clientes de mettre à disposition n’importe quelle application sur le Cloud et l’appareil de leur choix, annonce des nouveautés importantes sur sa suite de management de cloud privé et hybride « vRealize Cloud Management« , aussi bien dans ses éditions SaaS que on-prem.

Les améliorations portent principalement sur deux modules clés de l’offre cloud de VMware : vRealize Automation et vRealize Operations.

La nouvelle édition vRealize Automation 8.4 apporte, notamment, une prise en charge repensée du provisionnement multi-Cloud (notamment sur Azure et GCP), une meilleure intégration de vRealize Automation SaltStack Config, l’automatisation des fonctions réseau grâce à la prise en charge des migrations vers NSX-T ou encore l’automatisation en libre-service pour « VMware Cloud on AWS ». Les utilisateurs pourront également s’appuyer sur vRealize Automation pour automatiser leurs groupes de sécurité VMware Cloud on AWS.

De son côté, VMware vRealize Operations 8.4 promet une gestion plus autonome des opérations (des applications jusqu’aux infrastructures) grâce à ses technologies d’intelligence artificielle et d’analyse prédictive. La nouvelle version permet aux administrateurs et responsables IT de mieux optimiser, planifier et mettre à l’échelle les environnements de Cloud privé, hybride et multi-Cloud.

Cette édition 8.4 prend ainsi en charge nativement les services AWS les plus populaires (57 au total) afin d’automatiser et de simplifier leur exploitation.

La gestion des coûts du cloud n’est pas oubliée : les clients pourront calculer le coût de leurs VM et clusters VMware Cloud on AWS depuis leurs factures, avec génération des rapports et tableaux de bord unifiés. L’optimisation des flux de coûts a d’ailleurs été renforcée grâce à 10 nouveaux tableaux de bord pour optimiser et visualiser le ROI et le coût total de possession ou mesurer les économies potentielles engendrées par un déplacement vers le cloud.

De nouvelles fonctionnalités de planification de scénarios dans VMware Cloud On AWS font leur apparition. Elles aident à prévoir la demande, planifier les futurs besoins de capacité, évaluer les tendances d’usages, et l’impact sur les coûts de tout ajout ou suppression de VMs dans votre environnement VMware Cloud on AWS.

Enfin, la prise en charge de l’agent open source Telegraf facilite la supervision d’applications supplémentaires, n’importe où, qu’elles s’exécutent dans un environnement VMware ou sur des serveurs bare metal.

VMware a également mis à niveau d’autres modules à commencer par vRealize Network Insight qui passe en version 6.2 avec une visibilité accrue sur VMware Cloud on AWS et une nouvelle fonction de découverte automatique d’applications basée sur les flux et sur l’apprentissage machine.