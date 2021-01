Volum, start-up spécialisée dans les services de location de bureaux, annonce le lancement d’une plateforme dédiée aux brokers et spécialistes de l’immobilier d’entreprises.

La plateforme Volum gère aujourd’hui plus de 40.000 m² de bureaux à Paris (sur un volume total estimé supérieur à 15 millions de m²) en proposant des offres personnalisées à travers un contrat « all inclusive ».

Parmi les avantages, l’assistance aux clients depuis la recherche de locaux jusqu’à la signature du contrat, la prise en charge des travaux éventuels, aménagements et design des espaces de travail mais aussi la fourniture d’équipements et services associés (IT, entretien surveillance, accueil …).

La solution proposée par Volum est une alternative, en prestation de services, aux classiques baux 3-6-9 qui permet d’éviter les commissions et cautions avant la location et qui offre aux entreprises une visibilité sur le coût global du poste bureau grâce à l’intégration de tous les services choisis dans le loyer.

Gabriel Roucel, cofondateur, explique : « Ce nouvel outil nous permet de proposer propriétaires immobiliers un partenariat de confiance et d’opportunités, et représente un accélérateur de croissance pour tous les acteurs de l’immobilier professionnel, prêts à franchir le pas de la location et gestion de bureaux en prestation de services ».