Xelians, spécialiste de la gestion documentaire et qui regroupe Archiveco, CD-DOC, Locarchives, Maarch et Scan’Eco, n’a pas oublié la directive 2010-45 CE qui impose, depuis déjà 10 ans, que les entreprises fournissent une piste d’audit fiable pour toute facture transmise sous forme papier ou électronique non certifiée.

Une obligation, de lisibilité, d’intégrité et d’authenticité, à laquelle beaucoup d’entreprises sont bien en peine de se conformer, généralement parce que ces tâches sont très chronophages et les investissement nécessaires importants.

L’éditeur propose donc aux entreprises qui ont besoin d’accompagnement dans leurs processus de dématérialisation de bénéficier simplement de son savoir-faire grâce à la fameuse Piste d’Audit Fiable. Pour chaque facture, un document permet de reconstituer, dans un ordre chronologique, la totalité du processus de facturation, depuis son origine jusqu’à la facture. Objectif : améliorer le processus documenté d’une opération et relier les différents documents de ce processus.

Cette piste garantit ainsi, sur le plan administratif, que la facture émise ou reçue reflète l’opération qui a eu lieu et permet de vérifier le cycle de vie d’une transaction, du début à la fin de l’opération pour prévenir tout risque de fraude en s’assurant que l’opération a été réalisée dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Une façon de se conformer à la réglementation qui peut éviter de gros déboires : en ne respectant ces mesures, les entreprises s’exposent à des sanctions : notamment, la remise en cause du caractère original de la facture et une pénalité de 50% du montant de l’opération, ramenée à 5 % sur justification comptable de l’opération dans les 30 jours d’une mise en demeure, et 15 € pour chaque omission ou inexactitude constatée.