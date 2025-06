Cloudflare publie un livre blanc détaillant comment ses services Cloud aident les entreprises européennes à respecter les obligations du RGPD en matière de confidentialité et de localisation des données.

Dans son nouveau livre blanc « Comment Cloudflare aide à répondre aux obligations européennes en matière de confidentialité et de localisation des données », Cloudflare condense en une dizaine de pages les leviers techniques et contractuels qui permettent de concilier performance réseau et conformité RGPD.

Vous y découvrirez notamment comment activer les Services régionaux, Geo Key Manager et Keyless SSL pour que l’inspection du trafic et le stockage des clés TLS demeurent strictement dans l’UE tout en conservant la résilience d’un réseau mondial. Le document revient aussi sur la panoplie de certifications tierces — ISO 27001/27002, PCI-DSS, SOC 2 Type II — et le statut d’« opérateur de services essentiels ». Il clarifie également les mécanismes de transfert post-Schrems II, en expliquant comment les SCC renforcées et des engagements contractuels de contestation protègent les flux transatlantiques.

Illustré par les retours d’expérience de leaders européens tels qu’Eurovision, L’Oréal ou l’IATA, ce guide pratique se lit d’une traite et fournit une checklist directement exploitable pour votre prochaine revue de conformité.

Téléchargez-le dès maintenant pour transformer la conformité européenne en avantage concurrentiel et offrir à votre équipe IT les clés d’une stratégie cloud véritablement souveraine.

